Para garantir assistência médica

Cerca de 300 pessoas participam, a partir das 14h desta quarta-feira, 30, de uma manifestação pacífica com o objetivo de sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal pela não suspensão dos efeitos da lei que ampliou a cobertura de exames e tratamentos de saúde que não estavam incluídos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, a ANS.

É que no início de novembro, a União Nacional das Instituições de Auto Gestão em Saúde (Unidas) ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar para suspender os efeitos da Lei 14.454, que entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2022 e que garante assistência a pacientes que necessitam de tratamento contínuo pelos planos de saúde.