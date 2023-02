Para apressar as obras do Metrô

Prudente enfatizou ao ministro a importância das obras que irão atender duas regiões que enfrentam sérios problemas de transporte

O deputado brasiliense Rafael Prudente examinou nesta quinta-feira, 23, com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, uma estratégia para apressar as obras de ampliação do metrô no DF.

O secretário de Mobilidade do DF, Valter Casimiro, que também participou da reunião, apresentou um relatório sobre o processo de extensão das linhas do metrô em Samambaia e Ceilândia.

Prudente enfatizou ao ministro a importância das obras que irão atender duas regiões que enfrentam sérios problemas de transporte público.

“Os projetos para ampliação do metrô estão prontos e já com indicação orçamentária, temos que acelerar o processo e iniciar as obras o mais rápido possível”, disse o deputado.

Promessa de prioridade

A ampliação do metrô de Samambaia está mais avançada e a licitação deve ocorrer nos próximos dias. Já o de Ceilândia, está em fase de revisão e também não deve demorar.

O ministro Jader Filho disse que vai tratar do assunto com prioridade e prometeu visitar as duas regiões com Rafael Prudente.

“Convidei o ministro Jader, e ele disse que quer visitar as regiões do DF que mais precisam de obras estruturantes; temos agora um aliado forte no Governo Federal, os projetos serão aprovados com mais facilidade e os recursos chegarão mais rápido as áreas mais carentes do DF”, explicou Rafael Prudente. Tanto o deputado quanto o ministro são vinculados ao MDB.