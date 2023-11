Para a ligação ferroviária funcionar

A diretora de obras revelou que estão tramitando processos para tirar do papel o trem de passageiros que ligará a Região Metropolitana ao Distrito Federal

A Comissão de Transporte da Câmara Legislativa se reuniu com integrantes da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, no Ministério dos Transportes para tratar de uma questão recorrente para o Distrito Federal.

O presidente da comissão, o distrital Max Maciel e sua equipe conversaram com a diretora de obras e projetos, Maryane Figueiredo, e o coordenador geral, Henrique Mendes, sobre a criação do trem de passageiros entre as cidades de Brasília e de Luziânia.

A diretora de obras revelou que estão tramitando processos para tirar do papel o trem de passageiros que ligará a Região Metropolitana ao Distrito Federal. Maryane ressaltou que os estudos para a viabilidade do trem de passageiros estão caminhando, mas o primeiro deles não será entregue antes do final de 2024.

A diretora também adiantou que será criado um comitê com as esferas governamentais envolvidas para acompanharem os estudos.

Para Max Maciel, a criação do trem de passageiros ligando a Região Metropolitana ao Distrito Federal será muito importante para a população do entorno que trabalha ou acessa serviços no DF.

“O DF está cada vez mais intransitável, com congestionamentos por toda a cidade e obras que beneficiam somente o transporte individual. O trem de passageiros diminuiria o congestionamento das duas regiões e beneficiaria a população do entorno que precisa do transporte público para se deslocar até o DF”, explica o parlamentar.