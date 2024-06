Orçamento pode ir a R$ 62 milhões

O orçamento total do Distrito Federal para 2025 deve superar R$ 62,6 bilhões quando somadas as receitas do tesouro e do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

As informações foram divulgadas durante audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira, 6 pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara, que ouviu O subsecretário de Orçamento Público, André Moreira Oliveira, e o chefe da Unidade de Processo e Monitoramento Orçamentário, Luiz Paulo de Carvalho Moraes.

O evento teve objetivo de debater o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. O projeto traz previsão que as receitas do tesouro superem R$ 38,1 bilhões, representando crescimento de 6,24% em relação ao que foi estimado na Lei Orçamentária de 2024.

Deste valor, quase R$ 23,6 bilhões são provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, com aumento de 8,46% sobre o ano de 2024. Ou seja, a expectativa é de crescimento para as receitas tributárias acima da inflação projetada para o período.