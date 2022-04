Opção para a vice

Assim, retomaram-se as conversas sobre a inclusão de Paulo Octávio na vice, com simpatia dele

Embora o Buriti não tenha qualquer pressa para completar a chapa de reeleição do governador Ibaneis Rocha, preenchendo o cargo de vice, já existem articulações pela indicação do ex-senador Paulo Octávio. Por enquanto, Paulo Octávio é candidato a senador, sua primeira opção, e se considera integrante da base de apoio de Ibaneis. O problema está em que já existe uma composição para que a vaga de senadora caiba à ex-ministra Flávia Arruda. Até agora não se encontrou a fórmula que permita convivência entre as duas candidaturas ao Senado em uma só chapa. As conversas a respeito de eventual convite a Paulo Octávio para a vice não são novas, mas ainda não tinham levado a nada – e por isso mesmo se falou na possibilidade de que a vaga seja preenchida pela mulher dele, Anna Christina Kubitschek Pereira. Embora já tenha sido muitas vezes mencionada para disputas eleitorais, inclusive por conta do sobrenome carismático, ela nunca disputou. Assim, retomaram-se as conversas sobre a inclusão de Paulo Octávio na vice, com simpatia dele.

Vai demorar

Por enquanto, Paulo Octávio não rejeita a hipótese de ser vice. Já ocupou o cargo, no governo de José Roberto Arruda, sem criar arestas – o que é a primeira medida do êxito de um vice. De qualquer forma, a decisão não é para já. Convém a Ibaneis manter aberta a vaga na chapa, o que tem despertado todo tipo de cobiça. De qualquer forma, com céu de brigadeiro nas pesquisas, o maior desafio de Ibaneis no curto prazo não é completar a chapa, mas manter a paz entre todos os aliados.

Moção de louvor ao Jornal de Brasília

A Câmara Legislativa homenageou, em Sessão Solene, profissionais de comunicação de veículos do Distrito Federal. A atividade marca o Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril. O Jornal de Brasília recebeu Moção de Louvor, em alusão aos serviços jornalísticos prestados à população do DF. O distrital Reginaldo Veras destacou a importância do trabalho dos profissionais de comunicação desde o início da pandemia da Covid-19. Segundo o parlamentar, a imprensa assumiu o papel do governo na pandemia, orientando e informando a população como se comportar diante da situação. “Não existe estado democrático sem liberdade de expressão e o trabalho jornalístico. Na pandemia, ele foi ainda mais importante. Foi quase uma operação de guerra desempenhada pelos profissionais”, afirmou.

Guerra alarma comerciantes do DF

Já causando efeitos econômicos no País, a invasão da Ucrânia preocupa cada vez mais os varejistas do Distrito Federal. A Petrobras aumentou os preços da gasolina (18,8%), do gás de cozinha (16,1%) e do diesel (24,9%), o que impactou todo o comércio. Pelo menos 60% de tudo que é transportado no País passa pelas rodovias. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sebastião Abritta, diz que o reajuste dos combustíveis produziu efeito cascata em outros segmentos da economia. Há muitos empresários reclamando do aumento de 8,75% no frete de mercadorias dos estados para o Distrito Federal, o que acaba sendo repassado e encarece os produtos. “A guerra no leste da Europa criou um cenário sombrio na economia e não se sabe quando isso terminará”, afirma Britta.

Novo deve crescer

Após participar de reunião nacional do Partido Novo, em São Paulo, o seu principal nome eleitoral no Distrito Federal, advogado Paulo Roque, convenceu-se de que o partido já tem perspectivas de crescimento nas eleições deste ano. O Novo tem hoje oito deputados federais. Deverá fazer ao menos 12, com chances para duplicar a bancada, chegando a 16.

Coringa

Paulo Roque concorreu a senador pelo Distrito Federal em 2018 e conseguiu 202 mil votos. Gostaria de disputar de novo uma cadeira no Senado, mas está sendo cotado pelo partido para ser cabeça de chapa, como governador, ou para disputar uma cadeira de deputado federal, justamente colocando esse capital eleitoral na tentativa de aumentar mais a bancada na Câmara.

Coalhada artesanal

A professora Fátima Sousa, que já disputou o Buriti, foi à cozinha honrar suas tradições paraibanas. Fez um pote de coalhada, tapioca e biscoito de polvilho para serem servidos com saberes dos povos da floresta em um café com Marcos Terena, ex-coordenador da União das Nações Indígenas e organizador dos jogos mundiais dos povos indígenas. Fátima é agora candidata a deputada federal pelo PSOL.

CPI da Educação

Oposicionista, a senadora brasiliense Leila Barros assinou nesta terça-feira, 5, requerimento de criação de CPI para investigar desvios de recursos na educação, no chamado escândalo dos pastores. Da bancada brasiliense, também o senador José Antônio Reguffe assinou. “O caso é muito grave, o Senado tem obrigação de investigar e esclarecer os fatos, como determina a Constituição”, comentou Leila. São necessárias 27 assinaturas de senadores, um terço do total, para que a CPI seja instalada. Até agora, 14 parlamentares assinaram o pedido.

Mulheres candidatas

De 7 a 9 de abril acontece, em Brasília, o último módulo do Lidera+, programa que tem como objetivo contribuir para que mais mulheres construam candidaturas planejadas, viáveis e preparadas para todos os tipos de barreiras na política. O curso é promovido pela Secretaria Nacional da Mulher do Solidariedade.

Contabilidade bolsonarista

A deputada bolsonarista Bia Kicis andou fazendo contas. Descobriu que as bancadas dos partidos que apoiam a reeleição do presidente, em especial o PL ao qual se filiou, aumentaram 61 cadeiras na janela partidária. Em contrapartida, os partidos que considera no palanque de Lula perderam nove cadeiras. Bia concluiu que “isso mostra que em Brasília todos sabem para onde os ventos estão soprando”.

Revolta

O ex-governador Rodrigo Rollemberg enfureceu-se quando viu o filho 03 do presidente agredir a jornalista Miriam Leitão, dizendo que tinha pena da cobra que foi trancada em uma solitária com ela em meio a um festival de outras torturas. Rollemberg entrou no coro, afirmando que “Eduardo Bolsonaro é um ser repugnante”. Afinal, disse o ex-governador, “zombar da tortura de alguém deveria ser algo inimaginável, mas é a realidade da tragédia que estamos vivendo”.

Dia da Gordofobia

O distrital José Gomes achou uma forma curiosa de combater a gordofobia e, mais, conseguiu que fosse aprovada pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Seu projeto cria o Dia Distrital de Conscientização e Combate a Gordofobia, definindo como Gordofobia o preconceito, a repulsa ou discriminação social, política e econômica praticados contra a pessoa gorda. Seria de se imaginar que nessa data todo mundo deveria fazer uma dieta básica, cortar as massas e os doces, evitar feijoadas. Mas o projeto nada fala sobre isso. José Gomes determina que o Executivo, nesse dia, deverá organizar seminários e debates para orientar, qualificar e fomentar a conscientização e combate à gordofobia.