Onde Lula mais cresceu

O presidente do PT brasiliense, Jacy Afonso, andou fazendo contas e revelou, na manhã desta segunda-feira, 31, que foi no Distrito Federal que a votação de Lula mais cresceu do primeiro para o segundo turno.

De acordo com ele, foi uma alta de 12,28%, com o número de votos saltando de 649 mil para 729 mil, quase 80 mil a mais. O segundo colocado foi São Paulo, sempre em termos proporcionais.

Comitês populares e peso de Simone

Para o presidente Jacy Afonso, “a semente desse crescimento foi plantada no início do ano, com a criação dos comitês populares de luta”, com apoio integral da direção local do PT.

Essa ação, afirma ele, deu resultado no primeiro turno, ao turbinar Leandro Grass e Rosilene Corrêa, bem como a eleição dos parlamentares da federação.

Pesou ainda, calcula Jacy Afonso, a ampliação da base de apoio no segundo turno, com a integração da senadora Simone Tebet, a presidenciável do MDB, à campanha de Lula.

Só para lembrar, após o primeiro turno Simone não só percorreu o País com mensagens favoráveis a Lula como fez visita especial ao Distrito Federal, com uma caminhada e um comício no centro de Brasília. Não é nada, não é nada, Simone teve 105 mil votos para presidente, no primeiro turno brasiliense.

E Ceilândia, nada

Mas nem tudo sai como se deseja. Um grande número de petistas, inclusive dois de seus deputados eleitos, colocou como ponto de honra virar o jogo em Ceilândia.

Havia aí uma questão de memória: nos tempos em que as eleições em Brasília eram uma guerra de vermelhos e azuis – ou seja, de petistas contra rorizistas – o grande campo de batalha era Ceilândia, e não apenas por ser o maior celeiro de votos da capital.

Havia um conteúdo simbólico especial, por ser vista como o eleitorado decisivo. Assim, deu-se uma atenção especial a Ceilândia. Não adiantou muito desta vez. Em Ceilândia central, Bolsonaro bateu Lula por 65 mil a 44 mil votos.

Em Ceilândia Norte, computada junto com Brazlândia, deu 73 mil a 46 mil. Enfim, em Ceilândia Sul, 38 mil a 25 mil. Sempre na proporção média de 60% a 40%.