Onde está a explicação

Rafael Parente, que foi por um tempo candidato a governador do Distrito Federal pelo PSB, acompanha de perto as investigações sobre as tentativas de atentado a bomba no Distrito Federal, como a que explodiria no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

Constatou: Um fez todo o trajeto de tornozeleira eletrônica, que é rastreável. O outro gravou todo o plano no celular.

E o último pesquisou a palavra “dinamite” no Shopee”. A partir daí Parente concluiu que está explicado por que fizeram suas opções políticas.