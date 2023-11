Ocupando espaços e colocando Celina na mira

Ao mesmo tempo, Magela assume um vetor de críticas que tem sido muito explorado pelo PSOL, pelo PV e pelo PSB, entre partidos de oposição

O PT sai à frente na definição de estratégias para a sucessão de 2026, com o ex-deputado Geraldo Magela, que assumiu a visibilidade de coordenar esforço para reforma interna do partido, fixando os alvos para a próxima campanha no Distrito Federal.

Ele escolheu como mote informações sobre demora na obtenção de consultas com urologistas e proctologistas na rede de saúde pública e partiu para críticas à atual administração.

Só que mal menciona o governador Ibaneis. Refere-se exclusivamente ao “governo Ibaneis e Celina Leão” e, às vezes cita apenas Celina, antecipando a mais que provável candidatura da vice-governadora ao Buriti.

Ao mesmo tempo, Magela assume um vetor de críticas que tem sido muito explorado pelo PSOL, pelo PV e pelo PSB, entre partidos de oposição.

À parte a relação sempre meio conflituosa com o PSB brasiliense, há aí uma clara estratégia de ocupar espaços que, nas três últimas rodadas eleitorais, vêm sendo ocupados por partidos à esquerda do próprio PT.