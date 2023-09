O nó cego da população de rua

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, disse que tem recebido crescente número de reclamações de moradores

Para discutir alternativas no tratamento do problema representado pela população de rua reuniram-se Georges Seigneur, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do DF, Alexandre Patury, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, o distrital Thiago Manzoni, o assessor de políticas institucionais do MPDFT, Ruy Reis, e o secretário de Relações Institucionais do MPDFT, Luiz Vieira.

Foi na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, localizado na Praça do Buriti. O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, disse que tem recebido crescente número de reclamações de moradores.

“Sabemos que é um problema social, mas os infiltrados acabam até mesmo ameaçando comerciantes e cidadãos”, relatou. Medeiros propôs uma audiência pública para a participação efetiva da sociedade e dos órgãos governamentais”, disse.

Já o secretário Alexandre Patury reconheceu que existem duas perspectivas, “é uma questão social e também há uma ocupação entre eles”. Para Patury, “temos que buscar também alternativas para minimizar os crimes, mas sem atingir a dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade que não estão envolvidas em crimes”.