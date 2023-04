Núcleo partidário

O Republicanos teve seu papel e está bem aquinhoado no governo. Esperava-se mais do PL, mas também se integrou

Não apenas por serem os partidos do governador e da vice, MDB e PP constituem o núcleo dessas forças políticas que Ibaneis quer unir.

O Republicanos teve seu papel e está bem aquinhoado no governo. Esperava-se mais do PL, mas também se integrou. Avante e SD estavam na chapa de Ibaneis e Celina. Com outras candidaturas, porém, outros partidos estão na mesma vertente, caso de PSD, Podemos, União Brasil e talvez mesmo PSDB. São esses, fora os mais nanicos que podem integrar a frente sucessória.

Isso porque em maio do ano eleitoral de 2026, a vice-governadora Celina Leão, deverá, pela regra, ser oficializada no cargo de governadora com direito a reeleição, e o atual governador, Ibaneis Rocha, deverá se afastar do cargo, também conforme a regra, para encarar uma das duas vagas de senador.

Será caso inédito: até hoje nunca um governador do DF conseguiu a façanha de reeleger o seu vice – ou sua vice. No caso, porém, é provável que Ibaneis consiga. Dentro dessa lógica, já se fala na possibilidade de inversão da chapa, com Celina Leão candidata ao Buriti pelo PP e um vice do MDB, além, claro de vaga de Ibaneis no Senado.

Até já se fala em nomes peemedebistas, como o deputado federal Rafael Prudente, que pensa em voos mais altos, e o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz.

Alfinetada nos críticos

O governador Ibaneis Rocha aproveitou a inauguração do restaurante comunitário da expansão de Samambaia para alfinetar os adversários. “Estive aqui na campanha em 2018 e vi a situação de abandono na região”, contra-atacando: “e a gente tem trabalhado para atender os pedidos da comunidade”.

Depois disso, avisou, “todo mundo quis falar mal da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social durante a campanha, mas o resultado veio do trabalho: é o melhor atendimento do país e a maior rede de atendimento social”.

Agora, afirmou, “todos os dados e todas as comparações indicam que o Distrito Federal tem a melhor rede de assistência social do país com o melhor cadastramento do CadÚnico”.