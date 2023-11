Núcleo animal

Ele pediu a criação do novo núcleo e foi atendido pelo presidente brasiliense do partido, deputado Wellington Luiz, que assinou o documento

O distrital Daniel Donizet tomou posse como presidente do Núcleo MDB de Proteção Animal.

Ele pediu a criação do novo núcleo e foi atendido pelo presidente brasiliense do partido, deputado Wellington Luiz, que assinou o documento de criação, nesta terça-feira, 14, no Plenário da Câmara Legislativa. Daniel estendeu o pedido ao MDB Nacional e aguarda apreciação.