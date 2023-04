Novo vídeo, novas versões

Ricardo Vale examinou com atenção os sete novos vídeos, só agora liberados, da invasão do Planalto no dia 8 de janeiro

O vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Ricardo Vale examinou com atenção os sete novos vídeos, só agora liberados, da invasão do Planalto no dia 8 de janeiro.

Concluiu que “as novas imagens apenas confirmam a estratégia destrambelhada de oposicionistas ao culpar o atual governo pela tentativa de golpe gestada no bolsonarismo e com a conivência de quem deveria garantir uma transição pacífica e democrática”.

Na visão da equipe do presidente Lula, a linha do tempo das imagens do 8 de janeiro mostra que o major Eduardo Natale, que passou a integrar o Gabinete da Segurança Institucional no governo Bolsonaro e que que estava como coordenador de segurança de instalações presidenciais no dia da invasão, colaborou com os ataques.