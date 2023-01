Novo secretário se reúne com interventor

Comentou depois que “o plano já está bastante adiantado, praticamente consolidado, e foi feito pelo interventor junto com as forças de segurança do Distrito Federal”

Em seu primeiro dia de retorno à Secretaria de Segurança Pública, nesta quinta-feira, o delegado Sandro Avelar reuniu-se com o interventor Ricardo Cappelli e com os comandantes das forças de segurança do Distrito Federal para se inteirar do planejamento.

Comentou depois que “o plano já está bastante adiantado, praticamente consolidado, e foi feito pelo interventor junto com as forças de segurança do Distrito Federal”.

Acrescentou depois que “dessa soma de esforços do DF com o Governo Federal, com certeza, vamos ter um efeito bastante positivo para que não volte a ocorrer o que aconteceu no dia 8 de janeiro”.

Nada de apagão de informações

Mais tarde, o secretário foi apresentado pela governadora em exercício, Celina Leão, aos integrantes do Gabinete de Preservação e Mobilização Institucional, o Gabinete da Crise.

“O motivo de anteciparmos o nome do Sandro foi muito simples, porque a intervenção acabaria dia 31 e ele assumiria dia 1º e, assim, havia a possibilidade de interrupção”, explicou Celina aos integrantes do grupo.

Para ela, “neste momento é tudo o que nós queremos evitar: um apagão de informações”. Afinal, admitiu ela, “temos alguns desafios pela frente, não só as posses e o início dos trabalhos do Judiciário, mas um carnaval. E queremos realizar um carnaval tranquilo, pactuado que será uma folia de paz”, completa Celina.