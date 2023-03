Novo monumento em Ceilândia

O monumento tem uma placa com a frase “Ceilândia nasceu aqui” e representa uma mulher carregando uma casa na cabeça

A ser inaugurado no sábado, 25, em comemoração aos 52 anos de Ceilândia, Sonho de Morar é uma escultura de ferro com cerca de 3 metros de altura e 2,5 metros de largura.

É uma homenagem do artista Gu da Cei à história da cidade. Para o distrital Max Maciel, nascido e criado em Ceilândia, a obra reconhece a importante história da cidade.

O monumento tem uma placa com a frase “Ceilândia nasceu aqui” e representa uma mulher carregando uma casa na cabeça, acompanhada de seu filho.

Será instalada em um local histórico, onde começou a Vila do IAPI, hoje Setor Habitacional IAPI, na área verde entre a QE 56 e a QE 58 do Guará, atrás do Museu Vivo da Memória Candanga, a verdadeira origem de Ceilândia.