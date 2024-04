Novas tendas para enfrentar a dengue

O governador Ibaneis Rocha avisou que o Buriti deu mais um passo importante no combate à dengue: começou a montagem das 11 novas tendas de hidratação no DF, sendo três com atendimento 24 horas, totalizando 20 tendas para atender os pacientes.

“Além disso, autorizamos a contratação de 200 médicos generalistas para reforçar os atendimentos à dengue e também autorizei a ampliação de 10 novos leitos de UTI no Hospital da Criança” completou.

O governador disse que tem um compromisso: “seguimos firmes no combate a essa doença”.