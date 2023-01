Nova regulamentação para a polícia brasiliense

O objetivo principal é que, em caso de grave comprometimento da ordem pública no DF, as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros poderão ser utilizados pela União

Os sindicatos dos Policiais Civis e dos Delegados de Polícia do Distrito Federal elaboraram um anteprojeto para propor ao governo federal a regulamentação do uso das forças de segurança da capital pelo Governo do Distrito Federal.

Consta da medida, também, a criação de uma unidade exclusiva da PCDF, especialmente treinada e equipada, com o intuito de apoiar as demais instituições na preservação das sedes e patrimônios dos Poderes da União em Brasília. A recomendação ocorre após os ataques às sedes dos Três Poderes, no último dia 8.

“Os policiais civis do DF tiveram um papel fundamental na elucidação dos crimes tentados contra as instituições da União naquele fatídico domingo. Esse é mais um trabalho que atesta a qualidade técnica da investigação desses profissionais”, afirma Enoque Venancio de Freitas, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Sinpol.

Autonomia preservada

A proposta dos policiais civis preserva as autonomias constitucionais do GDF e traz maior equilíbrio no envolvimento da União para as questões relacionadas à Segurança Pública de Brasília.

“Por todo isso, uma unidade especializada da Polícia Civil para dar suporte e proteção das sedes dos Poderes em Brasília se faz necessário, uma vez que garantir a manutenção da paz social e da ordem pública também é competência dos policiais civis”, avalia

Freitas.