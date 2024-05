Noite de festa para o Guará

Estendeu-se até a madrugada desta terça-feira, 14, a festa de 55 anos do Guará, organizada no auditório da Administração Regional da cidade.

Mais de 300 pessoas prestigiaram a solenidade, organizada pela distrital Dayse Amarílio, que é moradora do Guará há mais de quatro décadas.

De pioneiros da cidade até a nova geração de guaraenses , o administrador do Guará, Artur Nogueira e o deputado Gilvan Máximo participaram do evento que reafirmou a alegria de ser “guaranás raiz” e de contribuir para fazer da cidade uma das melhores do DF para se viver.

Dayse Amarílio falou sobre sua relação com o Guará e destacou o compromisso de seu mandato em investir e trabalhar para a cidade. “No Guará, escrevi e continuo a escrever minha trajetória. Na cidade, encontrei meu lugar no mundo”, resumiu a distrital.