Nada de manobras bruscas

Os advogados de Arruda já examinaram as tendências dos tribunais superiores e estão convictos de que a decisão final será favorável

Embora a recuperação da condição de elegível do ex-governador José Roberto Arruda tenha mexido profundamente no tabuleiro político do Distrito Federal, não se deve esperar qualquer manobra brusca de seu lado. Embora afoito, Arruda é um excelente estrategista. Como a palavra final do Supremo Tribunal Federal sairá só a 3 de agosto, a dois dias do encerramento do prazo para as convenções partidárias, o ex-governador trabalhará com cautela, evitando definições maiores, mas mantendo vivas suas opções. Todas as opções. Os advogados de Arruda já examinaram as tendências dos tribunais superiores e estão convictos de que a decisão final será favorável. Até lá, Arruda manterá a agenda, comparecendo a eventos políticos ao lado de sua mulher Flávia, que se manterá como candidata na chapa do governador Ibaneis Rocha.

Ibaneis manda recado

Durante inspeção de obras em Vicente Pires, o governador Ibaneis Rocha mandou um recado claro no final da manhã de quinta-feira, 7. Disse que a sentença foi merecida em relação a Arruda, muito bem fundamentada, e que aguarda “os próximos passos”. Também lembrou que a sua aliança com o grupo político dos Arruda já está conversada há muito tempo, haverá espaço para conversarem bastante até as convenções e espera que caminhem juntos na eleição. A medida do STJ, disse ele, até ajuda no quadro político, pois reconhece que o ex-governador tem votações expressivas e “estando do nosso lado pode ajudar”. A propósito, lembrou, a deputada Flávia Arruda está com sua candidatura – ao Senado, na chapa do próprio Ibaneis – muito bem encaminhada. Referindo-se à coligação dos dois grupos, avaliou que “isso será melhor para todos nós, e melhor para a cidade”.

Prazo para superar a briga PSDB-Cidadania

Duas reuniões da cúpula do PSDB mostraram que a decisão para a disputa com a executiva brasiliense do Cidadania terá cunho político e não jurídico. Na primeira delas, o presidente nacional tucano, Bruno Araújo, recebeu o senador Izalci Lucas. Na segunda, esteve com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, acompanhado pelo secretário-geral Beto Pereira e pelo presidente da Fundação Teotônio Vilela, Pedro Cunha Lima. Izalci recebeu apoio do partido, mas Paula ainda espera que se parta para uma medição de forças, tendo em vista o potencial de votos de cada um no Distrito Federal. Seja como for, já existe um prazo para bater o martelo. O presidente da federação, que é também Bruno Araújo, convocou para 13 de julho uma reunião de seu colegiado nacional que, entre outras decisões, vai “apreciar e deliberar sobre a situação político-eleitoral do Distrito Federal”. Só par lembrar, nesse colegiado o PSDB tem 15 votos e o Cidadania quatro.

Com o PTB

A presidente regional do Cidadania, Paula Belmonte recebeu o apoio do PTB à sua pré-candidatura majoritária. O ex-distrital e ex-secretário Paulo Roriz anunciou que estará na chapa de Paula. Sobrinho do ex-governador Joaquim Roriz, ele assumiu a presidência do PTB brasiliense em março e tentará recuperar sua vaga na Câmara Legislativa. Eles fecharam o acordo em um encontro na terça-feira, com a presença do deputado estadual petebista Marcus Vinícius, cacique do partido. Vem a ser ex-genro de Roberto Jefferson, que controla o PTB nacional.

Reação feminina

Procuradora da Mulher do Senado, a senadora brasiliense Leila Barros, condenou formalmente o que chamou de “violência política sofrida pela deputada Celina Leão quando presidia a comissão especial da PEC nº 15, na tarde de terça-feira, 5. Ela foi vítima de um esquema adotado tradicionalmente pela oposição mais radical, uma corrida de deputados para a frente da mesa de sessões impedir a leitura do parecer do relator e principalmente, barrar à força a votação de matérias que os desagradem. Para Leila Barros, “as cenas mostram um crescendo de desrespeito à deputada pelo Distrito Federal que precisa se levantar para confrontar parlamentares” que adotam postura agressiva. Leila descreve: “no momento em que Celina precisa dizer ‘ninguém vai ganhar aqui no grito’ e pede ordem e atenção, o deputado Reginaldo Lopes – que estava em pé, entre ela e o relator – dá um sonoro, ostensivo e ofensivo tapa na mesa, prontamente rechaçado pela deputada, que se levanta e manda o deputado se sentar”. As imagens, diz a senadora, são indício de conduta com pena cominada em lei, tanto como violência política contra a mulher quanto nos crimes contra o Estado Democrático de direito.

Tudo em negociação

Presidente regional do PSD, o ex-senador Paulo Octávio imprimiu uma correção de rumos à sua campanha. Costumava garantir que estaria no campo do governador Ibaneis Rocha. Agora, porém, admite que está aberto a negociações e conversando com todos os partidos. Tanto é assim que o senador Izalci Lucas convidou a mulher dele, Anna Christina Kubitschek Pereira, para ser vice em sua chapa. Paulo Octávio conta que conversou com o PDT da também senadora Leila Barros. Pode discutir até com a esquerda. “O PT do Distrito Federal quer fazer uma aliança conosco como fizeram em Minas Gerais, de lançar um candidato ao governo e fazer um acordo com o PSD”, revela. Portanto, diz, “as conversas estão abertas”. Paulo Octávio diz também que prefere ser candidato ao Senado, mas admite que, numa composição, pode até disputar novamente o cargo de vice-governador.

Dobradinha

O distrital Reginaldo Veras participou nesta quinta-feira, 7, do lançamento da candidatura do ex-coordenador da regional de Ensino de Ceilândia, professor Marcos Antônio, à Câmara Legislativa. Ele deverá fazer dobradinha com Veras, que tenta obter uma vaga de deputado federal e espera ver o professor em sua cadeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luxemburgo

Candidato a governador pelo PSB, o professor Rafael Parente almoçou com Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol. No encontro super-bem-humorado, Luxemburgo se comprometeu em ajudar na construção de um programa de governo na área de Esporte para Distrito Federal. Ele é candidato pelo PSB do Tocantins. Luxemburgo até fez um vídeo chamando os torcedores de Brasília a conhecerem o programa de governo do Parente: “Atenção torcedores! No Tocantins, tá todo mundo com o Luxa e no DF é todo mundo Parente”.