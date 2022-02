Nada de gênero neutro

O resultado é que em vez de falar “todos” ou “todas” parte-se para uma fórmula de proveta, o “todes”, eventualmente até todxs ou [email protected]

Vem aí um projeto para lá de polêmico. O distrital Iolando Almeida pretende proibir o uso de linguagem neutra, também chamada de linguagem não-binária, nos materiais didáticos utilizados nas instituições de ensino públicas e privadas, além dos textos ligados a políticas educacionais e curriculares. Essa proibição se estenderia aos editais e exames de processos seletivos públicos. Só para lembrar, entende-se por linguagem neutra qualquer expressão a gênero que não observe a norma culta da língua portuguesa com o objetivo de não determinar gênero masculino ou feminino. O resultado é que em vez de falar “todos” ou “todas” parte-se para uma fórmula de proveta, o “todes”, eventualmente até todxs ou [email protected]

Seria uma tragédia histórica

Para Iolando Almeida, a adoção de uma linguagem neutra a ser ensinada a crianças é o princípio de uma tragédia histérica: a ideologia de gênero sendo propagada em escolas. “A linguagem neutra, além de ser um português ensinado errado, suprime as diferenças entre homens e mulheres, impõe uma assepsia de gênero que destrói o princípio de separação entre meninos e meninas”, dispara. O distrital radicaliza: “anular as diferenças de pronomes de tratamento em nome de uma eventual disforia de gênero de uma pequena minoria de pessoas que se sintam desconfortáveis dentro do seu próprio sexo para criar uma linguagem e um comportamento não binário, é uma ignorância calculada dentro do escopo de uma guerra cultural”. Isso significa, afirma ele, perverter e confundir algo natural.

Dá multa

O castigo para a instituição que adotar a linguagem neutra, propõe o distrital, será multa de R$ 5 mil. O dinheiro irá para a Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Humorista

À Polícia Federal, onde responde a inquérito por racismo, a deputada brasiliense Bia Kicis alegou desconhecimento. Ela publicou em suas redes sociais fotos dos ex-ministros Sérgio Moro e Luís Henrique Mandetta com as fotos pintadas de preto. Isso se chama, em inglês, blackface. Só para lembrar, constitui uma das mais antigas práticas de racismo. No século 19, atores brancos usavam tinta para pintar os rostos de preto em espetáculos humorísticos, se comportando de forma exagerada para ilustrar comportamentos que os brancos associavam aos negros. Um governador da Virgínia, no ano passado, quase perdeu o cargo por aparecer assim em uma foto. Bia Kicis disse que sua intenção foi só fazer uma piada. Segundo ela, quis contestar anúncio em que a rede Magazine Luiza anunciava vagas de treinee exclusivas para negros. A graça estaria em que Moro e Mandetta, como ex-ministros, estariam desempregados e, se negros fossem, poderiam disputar a vaga. À parte o peculiar senso de humor, mesmo desconhecendo o termo blackface, o senso de raça permeia a prática.

Enquete

A propósito, Bia Kicis está divulgando uma enquete, feita com critérios não revelado, em que aparece com 85% dos votos para a cadeira de senador. Está, portanto, bem à frente de outros dois eventuais candidatos incluídos na enquete. Ela mesmo admite, não é pesquisa, mas enquete.

PP ameaçado de revoada

O ex-deputado federal Rôney Nemer e o atual distrital Valdelino Barcelos selaram um acordo e seguirão juntos para o partido que escolherem. Ambos estão no PP e não descartam a permanência na sigla, mas seguem conversando com dirigentes e analisando as composições de nominatas. Valdelino busca a reeleição. Nemer estuda uma possível candidatura à Câmara dos Deputados. O problema, claro, está na possibilidade de que outras candidaturas dificultem suas eleições.

Riscos potenciais

O PP tem hoje uma deputada federal, Celina Leão, e na eleição passada contou com outro candidato, o ex-distrital Olair Francisco, que foi bem votado, embora não tenha conseguido a vaga. Para a Câmara Legislativa, Valdelino Barcelos teve a maior votação, mas outro candidato, Anderson Medina, chegou muito perto dele, apenas 100 votos atrás. Traduzindo, se Medina tivesse 101 votos a mais, a vaga seria dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedra fundamental

Mais antigo monumento da capital do País, a Pedra Fundamental do Distrito Federal terá seu acesso pavimentado. As obras de asfaltamento do trecho da DF-128 que liga a Pedra a Planaltina começaram na manhã desta segunda-feira, 31 de janeiro. “A preservação, a manutenção as melhoras relativas à Pedra Fundamental são um compromisso do poder público com a nossa própria história, um legado para as futuras gerações”, avaliou o distrital Claudio Abrantes, que propôs a obra. A Pedra Fundamental fica no Morro do Centenário, próximo a Planaltina, e foi inaugurada pelo então presidente Epitácio Pessoa no dia 7 de setembro de 1922, data em que a Independência do Brasil celebrava um século. Desta forma, agora o monumento completará cem anos.

Alvo de vandalismo

Só para lembrar, em 30 de outubro de 2021 o monumento foi alvo de disparos de arma de fogo. Tanto a pedra quanto a placa de metal foram atingidos. Nunca havia sofrido esse tipo de atentado. Existem relatos de que militares da coluna Prestes dispararam contra o monumento em 1924, mas não há comprovação disso. Agora, o espaço em torno do monumento vai virar um centro de cultura e lazer, com o acesso facilitado. Em uma área de 20 mil m2 haverá guarita, estacionamento reformado, um pequeno edifício para exposições culturais e banheiros, uma área de lazer com mesas e cadeiras, parque infantil e um heliponto.

Drama canino aéreo-judicial

Após 45 dias sumida, uma cachorrinha chamada Pandora foi finalmente encontrada no domingo, 30. O sumiço ocorreu em um voo da Gol que fazia a rota Recife-Navegantes, mas Pandora foi dada como perdida em Guarulhos, durante uma escala. As buscas se estenderam até a Brasília, pois um voo Guarulhos-Aeroporto JK saiu do mesmo terminal nesse horário. A encrenca chegou até ao Judiciário, pois o dono da cadelinha exigiu que a Gol arcasse com as despesas referentes à alimentação e estadia durante o período de buscas. A juíza Fabiana Feher Recasens deferiu a liminar, dizendo que ainda havia esperanças para a localização da cachorra e que o animal poderia estar na área do aeroporto. Estava certa. Aparentemente, Pandora (foto) conseguiu escapar da caixa em que era transportada. No final das contas, foi encontrada por empregados do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta tarde e, após primeiro contato com a mãe do tutor, foi levada de carro ao encontro do dono na casa onde ele estava hospedado em São Paulo.