Nada de bate-boca

Se há alguma coisa que o governador Ibaneis Rocha queira ver bem longe é um bate-boca político-eleitoral. Sabe que é um desgaste dispensável. E acha que precisa guardar munição para a fase mais disputada da campanha eleitoral. Não reagirá a provocações, portanto, ao menos no plano político. Quando o ex-deputado Alberto Fraga o acusou por estar atrás da condenação que o atingiu pouco antes das eleições passadas, Ibaneis não deu um pio. Mas abriu imediatamente um processo judicial contra Fraga.

Aniversário mais que político

Mais de 5 mil pessoas compareceram à festa de aniversário do senador brasiliense Izalci Lucas. Candidatíssimo ao Buriti, ele fez um discurso de campanha e, ao se despedir, disse para muitos dos convidados a mesma frase: “vejo você na posse”. Significativamente, a maior parte das figuras políticas presentes era de oposição ao atual governo. Partidários do governador Ibaneis Rocha, nenhum – ou quase nenhum. O ex-senador Paulo Octávio, que disputa retorno ao cargo e que apoia o governador estava lá. Também apareceram o senador José Antonio Reguffe, que deve disputar com Izalci o primeiro lugar entre os oposicionistas, o ex-deputado Alberto Fraga, o ex-senador Hélio José, presidente do Solidariedade, o também ex-deputado Luiz Pitiman, e o ex-ministro Ronaldo Fonseca, que disputa novamente a Câmara.

Lançamento

A festa serviu também para o lançamento não-oficial da candidatura do filho do senador, Sérgio Izalci, a deputado federal. Diretor do escritório de contabilidade da família, Sérgio Izalci já foi diretor do Departamento de Empreendedorismo Cultural, da secretaria de Economia Criativa do governo Bolsonaro.

Entre eles

Eládio Carneiro, que foi advogado eleitoral do governador Roriz e hoje desempenha as mesmas funções na pré-campanha de Izalci, brincou na hora de posar para a foto entre os parlamentares. “Me deixem ficar entre o governador e o senador” referindo-se a chapa de oposição que pode ser composta por Izalci como candidato ao Buriti e Reguffe à reeleição ao Senado. Fica o registro de que a frase pode ser dúbia.

Ele voltou

Muita gente se lembra de Junior Brunelli, distrital por três mandatos, um deles como suplente, e pastor da Catedral da Bênção, mais conhecido por ter comandado a famosa Oração da Propina, devidamente gravada por um dos demais participantes, o ex-secretário Durval Barbosa. Nela, Durval e o também distrital Leonardo Prudente, todos abraçados, ouvem Brunelli proferir uma oração de agradecimento pelo dinheiro recebido. Brunelli foi campeão de votos e autor de 31 leis ainda em vigor na capital. Depois disso tentou ser deputado federal, não se elegeu e acabou por ser preso. Hoje está inocentado e é ficha limpa. Pois Junior Brunelli está de volta. Filiou-se ao PTB e será candidato este ano. De início disputaria vaga de deputado federal, mas tudo indica que tentará ser distrital mais uma vez.

Páscoa canina

A deputada brasiliense Bia Kicis fez uma comemoração diferente para a Páscoa deste ano. Paramentou sua cachorrinha chihuahua com um capuz de orelhas de coelha, gravatinha cor de rosa, casaquinho idem e até chinelinhos de coelho, tendo ao lado um cestinho de ovos de Páscoa. Mandou fotos para todos os amigos e correligionários. E avisou: um pouco de fofura nesta Páscoa. É a mesma cachorrinha que levou para receber o avião vindo da Ucrânia, com direito a selfies com Michelle Bolsonaro e o presidente.

PT controla nova federação

O estatuto da nova federação composta por PT, PCdoB e PV foi fechado e prevê alternância da presidência, começando pela deputada petista Gleisi Hoffmann. Hoje, os dois vices ficam com PCdoB e PV, nessa ordem. Depois o cargo passa a Luciana Santos, do PCdoB e assim por diante. Mas esse aparente equilíbrio de poder é ficcional. Como se imaginava, o controle ficará com o PT, legenda muito maior. O poder real é da Assembleia Geral, composta por 60 membros, sendo 3 vagas fixas para cada partido e outras 51 distribuídas proporcionalmente ao tamanho da bancada na Câmara. Já a Executiva Nacional da federação terá 18 membros e atuará em lógica parecida. Os presidentes das siglas compõem o grupo e as outras 15 vagas seguem o mesmo modelo de distribuição da assembleia geral. Mas o importante mesmo é que as decisões são tomadas pela Assembleia e, para serem aprovadas, as deliberações da Assembleia Geral dependerão da aprovação de 45 membros. O PT deverá ficar com mais de 40 vagas, o que significa que os demais terão pouca influência.

Tramoia no PIX rende indenização

A Picpay Serviços foi condenada a indenizar um cliente que ficou 55 dias sem poder utilizar a quantia que havia na sua conta bancária. Em uma fraude bancária, valor tinha sido transferido a terceiro mediante fraude. Ao aumentar a condenação, a 1ª turma Recursal dos Juizados do DF destacou que os transtornos afetaram a tranquilidade do consumidor. O autor conta que usava a conta para montar a reserva de emergência. Ao acessá-la para conferir o saldo, percebeu que o saldo era de R$ 7. O extrato detalhado apontava que, dias antes, havia sido realizada uma transferência, por meio de Pix, no valor de R$ 47 mil. O autor relata que entrou em contato com o banco e com a polícia para comunicar a fraude. Ele afirma que o banco só o ressarciu 55 dias depois, período em que precisou contrair empréstimos. Pede para que a instituição seja condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos e a pagar os rendimentos que deixou de ganhar no período. Decisão do 1º JEC de Águas Claras concluiu que a falha na prestação do serviço causou ofensa aos direitos de personalidade do autor. Segundo o magistrado, “houve o bloqueio por longo período de toda a quantia depositada na conta mantida pelo réu, além de ter seus dados pessoais utilizados indevidamente por terceiros em virtude de negligência da empresa ao não preservar estas informações”. O banco foi condenado ao pagamento dos lucros cessantes e de R$ 3 mil por danos morais, além, claro, de recuperar o dinheiro desviado.

Provocar Dilma é má ideia

Não é boa ideia publicar ou postar mensagens agressivas contra a ex-presidente Dilma Rousseff, principalmente quando envolvem montagens. Dilma acaba de abrir processo contra o médico Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Saúde de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, por uma publicação no Instagram. O post mostrava uma montagem de Dilma com hematomas e escoriações no rosto, como se tivesse apanhado, com os seguintes dizeres: “falou uma besteira leva um tapa? Se essa moda pega!”. A postagem fazia alusão ao episódio que ocorrera na noite anterior, na cerimônia do Oscar, em que o ator Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock, após uma piada sobre a doença da esposa.