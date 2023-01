Nada de atrasos em obras

Antes disso, pela manhã, o governador Ibaneis Rocha reuniu-se com os presidentes das 27 empresas estatais ligadas à administração brasiliense

Após encontro matinal com os dirigentes de estatais, que encarou como uma chamada à responsabilidade das empresas no cumprimento das propostas de governo, o governador Ibaneis Rocha reuniu-se, à tarde desta quinta-feira, 5 de janeiro, com os responsáveis por obras do Distrito Federal. Foi duro: avisou a todos que os atrasos não serão mais tolerados.

Houve antes as dificuldades da covid, mas agora não tem mais desculpa. Ibaneis disse que vai acompanhar pessoalmente o cronograma das obras, pedindo que os secretários e presidentes de empresas que cobrem das empreiteiras a entrega segundo o contrato.

Vem aí a expansão do Metrô

Conferiu prioridade à expansão das linhas do Metrô, começando de imediato por Samambaia, com investimento já garantido de R$ 360 milhões.

No ano que vem começará a nova expansão de Ceilândia. Ainda não se falou na extensão da linha até a Asa Norte.

“Temos também que trabalhar para que a concessão saia o mais rapidamente possível, para melhorar a qualidade de atendimento à população”, avisou o governador, referindo-se ao processo de desestatização da Companhia do Metrô.

Também no primeiro semestre Ibaneis quer concluir o concurso público para os servidores da Universidade do Distrito Federal, o que permitirá a organização do primeiro vestibular da instituição, ainda neste ano.

Primeira chance de Celina

Mal assumiu a vice-governadoria e Celina Leão terá sua primeira chance de conduzir o Palácio do Buriti.

O governador Ibaneis Rocha viajará no dia 16, para uma agenda que começa nos Estados Unidos. Entrará em licença e Celina será a governadora interina.

Ibaneis quis apenas fazer a série de reuniões que marcariam a abertura do novo governo, encerradas agora, para então tirar as férias. Em princípio sua licença durará duas semanas.