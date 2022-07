Na festa de Bolsonaro

Já está fechado o acordo pelo qual Ibaneis dará palanque integral a Bolsonaro no Distrito Federal

O governador Ibaneis Rocha não fez o habitual almoço de domingo, em que costuma cozinhar, para participar da convenção do PL que confirmou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, no Rio de Janeiro. Viajou de jatinho particular, com a mulher, Mayara Noronha Rocha, o ex-governador José Roberto Arruda e a deputada Flávia Arruda. Foram juntos ao Maracanãzinho, onde se reuniu a convenção, e ficaram próximos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Já está fechado o acordo pelo qual Ibaneis dará palanque integral a Bolsonaro no Distrito Federal e, de outro lado, a base bolsonarista – que inclui o PL, partido do presidente, de Arruda e de Flávia – estarão também em seu palanque.

Agregando partidos de médio porte

Já seguro de contar com MDB, PL, PP e Republicanos, o governador Ibaneis Rocha vem conseguindo, com conversas de bastidores, somar partidos de tamanho médio na base de apoio a sua campanha de reeleição. Primeiro foi o PROS, que mesmo depois das mudanças internas com a saída do presidente Celivaldo Eloi, garantiu a permanência na chapa. Em seguida foi o Solidariedade, que fechou apoio em uma negociação nacional que expurgou a diretoria local. Por fim, o PTB. Seu presidente regional Paulo Roriz, ex-secretário de Ibaneis, até flertou com outros partidos, mas terminou ultrapassado por outra ex-secretária, Ericka Filippelli, que levou o partido para o atual governador.

Novos programas de Ibaneis

O governador Ibaneis Rocha já tem pronta uma série de novos programas para inclusão no programa de novo governo. As iniciativas até já receberam nomes próprios. É o caso do Projeto Pedal Cidadão, para qualificar pessoas em situação de rua no reparo de bicicletas. Cadva aluno ganhará uma bicicleta. Também há o projeto Vira Vida, para inserir no mercado de trabalho jovens em situação de vulnerabilidade social, principalmente em relação à violência sexual, ou o Janela para o Futuro, que oferece a egressos de punições socioeducativas atividades de cultura, esporte, lazer, cursos profissionalizantes e acompanhamento posterior. Ainda para adolescentes em medida socioeducativa – ou seja, menores infratores – haverá também a Jornada de Literatura e Música, com reforço escolar, atividades de leitura e de música. Já o LabFaz oferecerá formação profissional para moradores de rua.

Subindo nos palanques

A ex-ministra Flávia Arruda incorporou para valer as obras dos governos Bolsonaro e Ibaneis. Lembra sempre que “todos os dias, ao ir trabalhar, passo pela EPTG e sei como é importante buscar soluções que dão mais segurança, acessibilidade e eficiência para os cidadãos no trânsito”. A partir daí, cita os investimentos em mobilidade urbana com projetos de Ibaneis, como o túnel de Taguatinga ou o viaduto do Recanto das Emas, para então posar ao lado do antigo colega de ministério Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e falar da liberação de verbas para obras viárias que, segundo ela, “acima de tudo, cuidam da qualidade de vida da nossa população”.

Pão com leite condensado

Se a ex-ministra Damares Alves está aborrecida com o presidente Jair Bolsonaro por tê-la retirado da chapa majoritária em Brasília, ao menos disfarça muito bem. Não pode viajar para o Rio de Janeiro, pois passa por uma bateria de exames médicos, mas acompanhou toda a convenção do PL pela televisão (foto). Adorou o coro “Supremo é o povo” e participou à distância. Qualificou de “histórico” o pronunciamento do presidente e vibrou em especial com o discurso da amiga Michelle Bolsonaro, que considerou “épico, nesta guerra do bem contra o mal”. E ainda fez questão de mostrar que fazia tudo isso comendo pão com leite condensado, café da manhã habitual de Bolsonaro.

Lula volta a Brasília

Após ter comparecido à festa de lançamento das candidaturas majoritárias de Leandro Grass e Rosilene Corrêa no Distrito Federal, o ex-presidente Lula retorna a Brasília nesta quinta-feira, 28. Participará de um evento na Universidade de Brasília, às 11h, dentro da programação do encontro nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O presidente da SBPC é o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação no governo Dilma Rousseff. Lula permanecerá em Brasília para participar, no dia seguinte, da convenção nacional do PSB que ratificará a escolha de seu vice, Geraldo Alckmin.

Até a convenção

A federação PSDB-Cidadania reúne nesta terça-feira, 26, seu comando regional. É a enésima vez que se tenta resolver e pendência entre as candidaturas do senador Izalci Lucas e da deputada Paula Santana. As previsões, porém, são de novo impasse no encontro. Nesse caso, a palavra final poderá ser dada na convenção partidária da federação, já convocada pelo senador Izalci, que a preside no Distrito Federal. Mas a novela pode continuar. Considera-se altamente provável a judicialização do confronto.

Endosso multipartidário

As famílias podem até ser rivais na política, mas uma troca de gentilezas aconteceu na convenção do Avante-DF, capitaneado pelo vice-governador Paco Britto. O casal José Roberto e Flávia Arruda, do PL, usou os discursos para falar sobre a luta da deputada federal Paula Belmonte, que trava uma batalha na federação PSDB-Cidadania. “Quero cumprimentar a deputada Paula Belmonte, que é batalhadora, guerreira e sofre, como a Flávia sofre também, os preconceitos de abrir espaço para mulheres na política. Não é fácil”, disse o ex-governador.

Climão

Já a deputada Flávia Arruda lembrou do machismo e das dificuldades. “Fazer a política com a participação das mulheres é tão fundamental, assim como o direito que adquirimos ao voto. Eu tenho certeza que com essa luta, essa determinação, nós vamos ocupar cada dia mais os espaços de poder”, afirmou. Paula agradeceu as palavras. “Flávia, seu marido esteve aqui e falou algo muito importante. Tanto eu quanto você, como mulheres, sofremos para procurar espaço. E nós não podemos deixar isso acontecer”, disse. O senador Izalci Lucas, que pretende ser o candidato da federação PSDB-Cidadania ao governo, também estava presente no evento.

Agnelo na chapa

Com aval da direção nacional do PT, o nome do ex-governador Agnelo Queiroz constará da chapa de candidatos a deputado federal da federação integrada pelo partido. A decisão, porém, não foi tranquila. Com condenação judicial, Agnelo pode ser impedido de concorrer pela Justiça Eleitoral. Caso impugnado, seus votos seriam anulados, prejudicando o partido e a federação. De quebra, Agnelo sofre resistência dentro do partido: uma corrente teme que o ex-governador ultrapasse a deputada Érika Kokay e impeça sua reeleição, caso os petistas tenham apenas uma cadeira. A solução foi conceder poderes à direção regional para substituir Agnelo na chapa, caso ele não seja liberado pela Justiça.

Empreendedorismo

A empresária Mônia Andrade assume nesta terça-feira, 26, a presidência do PP empreendedor. Vem a ser o braço partidário da legenda que cuida especialmente das demandas do terceiro setor no DF. Mônia Andrade é administradora do grupo de empresas da família, que inclui postos de combustíveis instalados no Distrito Federal e em Goiás.

Guincho mais rápido

O distrital Claudio Abrantes encaminhou ao Buriti minuta de projeto de lei que beneficia os motoristas que precisarem de socorro automotivo nas vias do Distrito Federal. De acordo com a proposta, encaminhada para análise de viabilidade técnica, os motoristas que prestam serviço de guincho no território do Distrito Federal passam a ter acesso às faixas exclusivas para ônibus do DF. “Um socorro mais rápido é importante para todos os que trafegam em uma via onde ocorra uma emergência, inclusive àqueles que não estejam envolvidos, apenas passando no local”, argumentou Abrantes. Conforme a proposta em análise, a permissão para que os guinchos utilizem a faixa exclusiva será válida 24 horas por dia. O acesso deverá ser sinalizado por meio de placas. Calcula-se que haja no DF cerca de 1,8 mil profissionais da área.