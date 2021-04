O presidente Bolsonaro conta com o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) na linha de frente da CPI da Covid dentre os integrantes da sua base aliada

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

Na confusão em torno da CPI da Pandemia, no Congresso Nacional, dois senadores do Distrito Federal se destacaram nos últimos dias durante os debates sobre o tema: Izalci Lucas (PSDB) e Reguffe (Podemos).

Ampliação – Izalci foi mencionado recentemente por Bolsonaro como um dos parlamentares com quem ele conta na linha de frente da CPI, dentre os integrantes da sua base aliada. Já Reguffe defendeu que a investigação também apure os estados e municípios.

Apoio – Ao justificar sua posição, Izalci Lucas disse, na sessão do Senado, que apoia a CPI para investigação das ações para combate à covid “de todas as formas”. “CPI a gente sabe como começa, mas não como termina”, ressaltou.

Estados e DF – De acordo com o senador, durante as investigações, tendo ou não a CPI como foco apurar também estados e o DF, é fato que surgirão documentos e indícios de irregularidade nestas Unidades da Federação que exigirão investigação. “Sou a favor que seja apurado tudo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Martinica

O Café Martinica, tradicional reduto de jornalistas, políticos e profissionais liberais de Brasília desde os anos 90, que fechou as portas no ano passado, provocou tristeza entre os seus frequentadores na tarde de ontem.

Sem placa – Os proprietários resolveram tirar, de uma vez por todas, a placa que identificava o empreendimento do local, para dar espaço a outra loja. A foto circulou por várias redes sociais com lamentos saudosos.

No Guará

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai debater, em audiência pública remota, hoje, as regras de utilização do “Ginásio do Maxwell”, como é conhecido o ginásio poliesportivo localizado na QE 11 do Guará I. O evento foi solicitado pelo deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estudos – Segundo Delmasso, o ginásio do antigo colégio Maxwell foi construído há quase duas décadas e após o fechamento do colégio, sua destinação ficou incerta. Atualmente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF elabora estudos técnicos sobre a área.

Propostas – “O assunto precisa ser debatido com a comunidade e os representantes do governo para que possamos propor soluções para ordenar definitivamente esse espaço público, com a destinação e uso do ginásio”, disse o parlamentar. A audiência acontecerá às 19h, pela TV Web da Casa.

Bombeiros

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) teve aprovado ontem requerimento para debate sobre a regulamentação da profissão de bombeiro civil na Comissão de Trabalho da Câmara. Segundo disse, tal regulamentação é importante para a sociedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Regulamentação – “Precisamos estabelecer quais são as funções destes profissionais e possibilitar uma avaliação mais objetiva do exercício deles”, afirmou ela, ao destacar que regularização é tema do Projeto de Lei 3.624/2020, em tramitação no Congresso.

Divergências – Para a parlamentar, o debate será uma boa oportunidade para apresentação das opiniões divergentes sobre benefícios e riscos da proposta legislativa. A data de realização da audiência pública ainda será definida.

Aniversário

O jornalista Magno Martins, autor do Blog do Magno, comemora esta semana 15 anos de realização do seu trabalho, com o portal no ar. Apesar de ser proveniente de Pernambuco, Martins atua muito em Brasília e tem publicado várias notícias sobre o noticiário político do Distrito Federal, nos últimos anos.

Pernambucanos – Esse cuidado com a cobertura para além do Congresso e do Executivo Federal se dá, segundo ele, por conta do grande número de técnicos pernambucanos em secretarias e estatais do GDF. Dentre estes, destacam-se o engenheiro Roberto Andrade, secretário de Projetos Especiais e o jornalista Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fora dos pontos

O deputado distrital Iolando Almeida (PSC) atua agora para a votação em plenário do projeto de sua autoria que permite o desembarque de passageiros do transporte público em locais fora de pontos de ônibus, mas ainda dentro do trajeto estabelecido, entre 22h e 6h. O texto foi aprovado ontem pela Comissão de Transporte e Mobilidade da CLDF.

Insegurança – Segundo o deputado, são inúmeros os relatos de agressão no trajeto entre a residência e o ponto do ônibus. Além disso, a falta de iluminação tem contribuído para a insegurança dos passageiros. “A medida oferece a sensação de segurança e facilita a mobilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, disse ele.

Para sanção

Projeto de Lei dos deputados Claudio Abrantes (PDT) e Rafael Prudente (MDB) que insere, de forma automática, os policiais civis no plano de saúde do GDF, o Saúde DF, foi aprovado ontem em segundo turno na CLDF por 18 votos favoráveis. A matéria segue, agora, para sanção por parte do governador Ibaneis Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Policiais – Para o deputado Claudio Abrantes, a votação é uma vitória para os policiais. “Trata-se de um pleito justo desses servidores, devidamente reconhecido na Casa, que chega para assegurar a saúde dos companheiros do PCDF, refletindo em maior segurança para toda a sociedade”, afirmou ele, um dos representantes das forças de segurança na Casa.

Titulares – Na prática, o texto estabelece que os servidores ativos e inativos sejam inscritos como beneficiários titulares do plano. A regra inclui pensionistas, contratados temporariamente, detentores de cargos comissionados, empregados públicos no exercício de atribuições no Executivo, autarquias e fundações e policiais civis do DF.

Urgência

A Câmara dos Deputados aprovou ontem requerimento para urgência da análise de projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, anulando penalidades e infrações cometidas por veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e em ambulâncias.

Minutos – A proposta tem como autor o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que lembrou a importância de cada minuto de trabalho dos profissionais que atuam nestes serviços de salvamento, em um momento de pandemia.

Salvamentos – “São heróis que estão na luta pela vida. Não podemos fazer com que percam um tempo precioso elaborando defesas por multas recebidas quando atuam para salvar o semelhante”, argumentou Miranda. A urgência para votação do texto foi aprovada por unanimidade.

Fórum

Representantes do MPDFT estão participando, até sexta-feira (16) do “I Fórum Nacional da Pessoa Idosa”, promovido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objetivo é debater o cenário atual do envelhecimento populacional e políticas públicas para proteção e atendimento às necessidades dessa faixa etária.

Central do idoso – Uma das representantes do DF nos debates de ontem, a procuradora Fabiana Costa, destacou ações integradas da Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa (Projid) e salientou a importância da criação da Central Judicial do Idoso do Distrito Federal, que atua no acolhimento de idosos em vulnerabilidade.