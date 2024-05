Mudanças no PSDB de Brasília

A direção nacional do PSDB examina a possibilidade de intervir em executivas regionais do partido. A ideia é atrair novos quadros, incorporando forças políticas que hoje tendem a procurar outras legendas.

Isso já aconteceu em São Paulo, em um esforço para conter a debandada ocorrida entre os tucanos do estado, até a eleição passada o principal baluarte do partido. Um dos próximos casos deve ser o Distrito Federal, em função da saída do senador Izalci Lucas, até esse momento o único quadro do partido com mandato na capital.

Izalci deixou o PSDB, mas deixou o presidente regional, seu filho Sérgio Izalci. O PSDB confirmou discussões a respeito, mas negou que a decisão esteja tomada. De qualquer forma, já existe até um nome citado para o cargo, do atual secretário de Segurança, Sandro Avelar, que já disputou mandato de deputado federal pelo MDB.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Não se elegeu, mas foi bem votado e mostrou – o que confirmou no atual cargo – uma grande repercussão entre os policiais. De quebra, a mudança representaria uma virada no partido, que passaria a integrar a frente política do governador Ibaneis Rocha, favorita nas próximas eleições brasilienses.