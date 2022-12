Mudança de plenário

Eleito distrital pela Rede, meses antes da eleição Leandro Grass filiou-se ao PV e deu assim o primeiro passo para disputar o Buriti pela recém-criada federação entre seu novo partido, mais o PT e o PCdoB, dando assim palanque para Lula no Distrito Federal. No decorrer da campanha aproximou-se muito do PT e, após ficar em segundo lugar na disputa do governo, foi indicado para o time da transição. Mas Grass mantém-se cultivando o vínculo com o PV. Fez questão nesta quarta-feira, 7, de se instalar em novo plenário, o da Câmara dos Deputados, só para participar da entrega da Medalha do Mérito Legislativo ao presidente do PV, José Luiz Penna. Vereador em São Paulo e duas vezes deputado federal, Penna só alcançou 14 mil votos em 2018 e não conseguiu mais se reeleger.