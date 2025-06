Movimento Conservador DF com Michelle

A cidade de Ceilândia foi palco do terceiro encontro do Movimento Conservador DF. O evento começou ao som da Orquestra Arte Jovem, formada por jovens da própria região, que emocionou o público e prestou uma homenagem especial à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, recebida com entusiasmo e calorosos aplausos.

Participaram do encontro os idealizadores do movimento: o deputado distrital Thiago Manzoni, a vice-governadora Celina Leão, a deputada federal Bia Kicis, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o suplente de deputado distrital Eduardo Torres.

A senadora Damares Alves, também idealizadora, não pôde comparecer, mas foi lembrada com carinho durante o evento. Empresários, lideranças comunitárias e moradores da Ceilândia também acompanharam a programação. Na abertura, o deputado Thiago Manzoni destacou o propósito do movimento.

“Carregamos no coração o desejo sincero de que o DF seja modelo de movimento conservador para o Brasil. Se conseguirmos isso, estaremos cada vez mais perto de uma sociedade com valores e princípios corretos”, afirmou.

A vice-governadora Celina Leão elogiou a atuação de Manzoni e reforçou a missão do grupo. “Representamos aquilo que as pessoas buscam, um país livre de corrupção, onde o cidadão tem liberdade de verdade e o empreendedor pode crescer com segurança”, declarou.

O suplente de deputado Eduardo Torres ressaltou a importância de aprofundar o conhecimento sobre o conservadorismo e ampliar a participação política com consciência. Para ele, o movimento tem como missão formar, esclarecer e transformar.

Manzoni também criticou a atuação da esquerda no país. “Ninguém aguenta mais o pensamento esquerdista, que combate tudo aquilo em que o brasileiro acredita e ainda destrói a economia. Mas para vencer essa guerra, não basta só instinto. Precisamos de organização”, defendeu. O parlamentar reforçou a necessidade de o conservadorismo estar presente no cotidiano das famílias e no debate público, de forma clara.