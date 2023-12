Moro com sinal trocado

Moro foi o responsável por processos que levaram à condenação penal de Lula e assim o impediram de concorrer às eleições de 2018, vencidas por Bolsonaro

O jurista Paulo Roque, ex-candidato ao Senado pela capital, avisa que escolher Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça, representa para o presidente Lula o mesmo erro cometido pelo antecessor Jair Bolsonaro ao conduzir o juiz Sérgio Moro para o cargo.

Moro foi o responsável por processos que levaram à condenação penal de Lula e assim o impediram de concorrer às eleições de 2018, vencidas por Bolsonaro. Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, foi responsável por decisões que levaram à declaração de inocência de Lula e, daí, à sua eleição em 2022.

Para Paulo Roque, “não se discute aqui a competência do ex-ministro do STF para assumir a pasta da Justiça, pois a questão é outra: o que está em jogo é a própria credibilidade do Poder Judiciário”.