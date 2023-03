Modernização e horário estendido no Metrô

“O Metrô precisa de investimento massivo para que a gente consiga aprimorá-lo e torna-lo a principal ferramenta de transporte no Distrito Federal”

Os distritais Max Maciel e Fábio Felix, membros da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, visitaram as instalações do Metrô-/DF nesta quarta-feira, 8 reunindo-se com funcionários e com o presidente do Metrô Handerson Cabral, no Complexo Administrativo e Operacional, em Águas Claras. Na ocasião, os distritais examinaram as manutenções recentes, as principais dificuldades na operação e as modernizações que estão sendo feitas no sistema.

“O Metrô precisa de investimento massivo para que a gente consiga aprimorá-lo e torna-lo a principal ferramenta de transporte no Distrito Federal”, afirmou o presidente da comissão, Max Maciel, durante a visita. Houve um consenso: um dos principais desafios do metrô brasiliense está justamente na modernização.

“Precisamos modernizar o sistema de energia, pois hoje o metrô não tem capacidade energética para a sua ampliação e para as operações fluírem da melhor forma possível”, ressaltou Max Maciel. Os distritais também cobraram uma ampliação do horário de funcionamento do Metrô aos domingos.

“Em dias usuais, os trabalhadores gastam 30 ou 40 minutos para chegar em casa utilizando o metrô. Mas em dias como o domingo, a volta para a casa se estende para duas ou três horas. Ampliar o horário de funcionamento do metrô no domingo em 1h30min já faria muita diferença”, explicou Max Maciel.