Modelo de Arruda será Roriz

Após fazer um balanço da festa de sua filiação ao PSD, que, segundo os organizadores, reuniu 9 mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o ex-governador José Roberto Arruda prometeu seguir o antecessor Joaquim Roriz como símbolo para “vencer com humildade, com sola de sapato, andando todas as cidades do DF e fazer Brasília voltar a ser a capital da esperança”.

Arruda se comprometeu com novas linhas de metrô, novos hospitais, mais segurança e o resgate de programas sociais abandonados. “Faço o compromisso de, no nosso governo, honrar a memória do governador Roriz, voltando todos os programas sociais”, disse Arruda, que conclamou a cada um dos presentes a representá-lo em sua cidade.

Havia pessoas de todas as regiões administrativas do DF no Centro de Convenções. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, salientou que seu partido tem filiado os melhores quadros para administrar o Brasil. “O partido precisa mostrar para a sociedade brasileira que temos na vida pública pessoas preparadas, com respostas aos nossos problemas. O melhor projeto para Brasília é o Arruda.”

Hoje, o PSD conta com cinco governadores de Estado, cerca de 1.300 prefeitos, sendo quatro de capital, 15 senadores e 47 deputados federais.