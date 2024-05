Mobilização do Buriti

Quase 21 toneladas de donativos, entre roupas, alimentos e água potável, seguirão de Brasília para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Faz parte das doações de brasilienses na campanha de arrecadação tem a coordenação da Primeira-Dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, e tem sido uma das principais iniciativas promovidas em Brasília.

“Não se trata apenas de uma iniciativa governamental, mas sim um chamado de solidariedade e humanidade a todo povo brasiliense que tem o poder de contribuir”, destacou Mayara, idealizadora do projeto, durante visita ao galpão da Força Aérea Brasileira, nesta terça-feira (7), para acompanhar o movimento das arrecadações.

Riscos de problemas climáticos

“A grilagem de terras e o agravamento da ocupação desordenada podem, com o tempo, colocar não apenas o Distrito Federal, mas toda a região em situação de vulnerabilidade diante dos impactos das mudanças climáticas”.

O alerta foi feito pelo distrital Gabriel Magno no seminário sobre extremos climáticos e desastres do Distrito Federal, organizado pela Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb).

O objetivo é discutir ações efetivas que busquem evitar novas tragédias de natureza climática como a que enfrenta o Rio Grande do Sul. O debate segue até amanhã (9) com a participação de representantes dos governos local e federal, ambientalistas e representantes da sociedade civil, no auditório do Ministério Público brasiliense.