Ministros do STF falam de harmonia entre poderes

O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA que funciona na QI 26 do Lago Sul, promove no dia 14 de dezembro, no Auditório ION de Brasília a quarta edição do seminário STF em Ação, com o tema “O Guardião da Constituição e a Harmonia entre os Poderes”.

Com a presença de autoridades dos Três Poderes e representantes do setor produtivo, o evento será realizado em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Entre os palestrantes estão o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e os ministros Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, além dos presidentes das duas casas do Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.