Ministro examina alternativas

Estão abertas as portas para ele retornar à Secretaria de Segurança do Distrito Federal, cargo que já exerceu no início do governo Ibaneis

Já está definido: o ministro da Justiça e Segurança, Anderson Torres, não retornará à Polícia Federal, onde é delegado. Estão abertas as portas para ele retornar à Secretaria de Segurança do Distrito Federal, cargo que já exerceu no início do governo Ibaneis. Mas pode não ser a alternativa preferida para Anderson. Ele tem a possibilidade de assumir um cargo em São Paulo, no governo do aliado Tarcísio de Freitas. E há outras opções em sua lista.