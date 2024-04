Michel Temer e Gustavo Rocha na Câmara

Nesta quarta-feira, 3 de abril, o distrital João Hermeto promoverá sessão solene na Câmara Legislativa em homenagem ao ex-presidente Michel Temer, ao chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha e também ao Conselheiro do Ministério Público do Distrito Federal, Engels Muniz.

A Câmara reconhecer e destacar as contribuições significativas desses líderes para o desenvolvimento da justiça e cidadania no Distrito Federal e no País.

O ex-presidente Michel Temer será homenageado em reconhecimento ao seu legado político e à sua contribuição para o fortalecimento das instituições democráticas no Brasil. Durante seu mandato, Temer trabalhou para promover reformas importantes, incluindo a reforma trabalhista e a reforma da previdência, além de liderar o país em um período de transição política e econômica desafiador.

Gustavo Rocha desempenha um papel fundamental na implementação de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos, o combate à violência e a promoção da cidadania. Sua atuação tem sido marcada pelo compromisso com a justiça social e a defesa dos mais vulneráveis.

Com uma carreira marcada por sua dedicação à causa pública, Engels Muniz tem sido uma voz respeitada e influente na busca por soluções para os desafios enfrentados pelo DF. Sua atuação no Ministério Público tem sido pautada pela integridade e pelo rigor técnico.