Mercado crescente

Hoje presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli ficou entusiasmadíssimo com as perspectivas de crescimento das vendas para a China.

Foi avisado durante sua visita que a meta do governo chinês é de 580 milhões de pessoas na classe média em 2025.

Dá mais do dobro de toda a população brasileira. “É um mercado extraordinário com possibilidades extraordinárias para as empresas brasileiras”, resume.

Como fiel integrante do governo, ele atribui as perspectivas de estreitar os negócios com a China ao presidente Lula.

Afinal, diz ele, a balança comercial entre os dois países era de US$ 9 bilhões em 2004, no primeiro governo Lula, enquanto hoje já chega a US$ 154 bilhões, 17 vezes mais.