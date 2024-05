Após vinte anos como presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, o ex-diretor do Senado Florian Madruga recebeu o título de cidadão do Piauí.

Teve um gesto especial. Em mensagem a amigos como Vicente Limongi Netto, lembrou um antigo marco piauiense em Brasília, o jornalista João Emílio Falcão.

Era uma figura tão marcante no Congresso que os parlamentares recém-chegados só o chamavam de Senador Falcão, não porque se apresentasse assim, mas tão grande era sua popularidade nos corredores.

Falcão morreu em 1995, mas até hoje, como se vê, é lembrado.