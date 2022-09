Melhor prevenir do que remediar

Os embargos opostos pelos advogados de Arruda têm o condão de impedir a análise de qualquer recurso, inclusive da impugnação. A dez dias da eleição, será improvável uma nova definição

Enquanto prossegue em ritmo acelerado de campanha – nesta quarta, 21, já percorria cidades do Distrito Federal desde as 5h da manhã em carro de som – o ex-governador José Roberto Arruda não descuida do flanco judicial. Seus advogados entraram com embargos de declaração no Tribunal Regional Eleitoral, mesmo após decisão que foi favorável a seu registro como candidato. Existe uma razão concreta para isso. É que, previsivelmente, o Ministério Público Eleitoral recorreu dessa decisão. Foi o Ministério Público quem pediu a impugnação da candidatura de Arruda, alegando condenação anterior. Derrotados, os procuradores bateram às portas do Tribunal Superior Eleitoral. Os embargos opostos pelos advogados de Arruda têm o condão de impedir a análise de qualquer recurso, inclusive da impugnação. A dez dias da eleição, será improvável uma nova definição.

Damares ganha

Em compensação, a ex-ministra Damares Alves ganhou uma ação contra sua rival na corrida ao Senado, Flávia Arruda. Tudo começou com uma pesquisa Brasmarket sobre as eleições brasilienses que, pela primeira vez, colocava Damares à frente de Flávia, com 25,2% das intenções de voto contra 23,7%. A seguir viria Rosilene Corrêa, com 5,1%. Os advogados de Flávia recorreram ao TRE para impedir a divulgação da pesquisa, alegando que, com apenas 800 entrevistas, muito abaixo das feitas habitualmente, a pesquisa tinha margem de erro muito elevada. O TRE reconheceu que a margem de segurança é pequena, mas alegou que isso não era suficiente para impugnar a pesquisa.

Quem pesa mais no PP

Como em todos os partidos, a distribuição das verbas do fundo eleitoral do PP brasiliense traduz uma estratégia de ocupação de vagas e não um princípio de equidade entre os candidatos. Assim, só dois entre os que concorrem a deputado federal têm caixa superior ao milhão: o empresário José Gomes, hoje distrital, que levou R$ 1,158 milhão, e o ex-governador Rogério Rosso, com R$ 1,081 milhão. Dois ex-deputados federais, Ronaldo Fonseca e Rôney Nemer, aproximam-se dos R$ 500 mil, enquanto a advogada Samanta Meyer-Pflug vai a R$ 426 mil. Outros quatro candidatos, menos conhecidos, não têm muito do que se queixar: o menos aquinhoado deles ainda ficou com R$ 124 mil. Na disputa da Câmara Legislativa, porém, a distribuição é muito mais desigual. O atual distrital Valdelino Barcelos saiu já com R$ 267 mil, mais que o dobro da segunda colocada. Até o ex-vice-governador Renato Santana não conseguiu passar de R$ 22 mil. Ana Cristina Valle, a ex do presidente Jair Bolsonaro, ainda está em R$ 26.644. Ela concorre com o nome eleitoral de Cristina Bolsonaro.

Distância entre partidos

Não há também que se procurar isonomia entre os partidos. Quem mais recebeu recursos do PL é Flávia Arruda, como candidata a eleição majoritária, com pouco mais de R$ 1 milhão. A rival Damares Alves, que disputa pelo Republicanos, tem 80% mais. Ainda dentro do PL, a atual deputada Bia Kicis está com R$ 753 mil na corrida pela reeleição, acima do ex-governador José Roberto Arruda, com R$ 294 mil e o ex-deputado Alberto Fraga, com R$ 274 mil. Os demais vêm muito atrás, com uma surpresa, o ex-dono do restaurante Piantella, point das lideranças políticas durante três décadas. Concorrendo sob o nome de Marco Aurélio Costa Piantella, ele levou R$ 200 mil, bem mais que os concorrentes iniciantes. Para distrital, quem está bem à frente é um novato, mas um novato diferente: Joaquim Roriz Neto já recebeu R$ 401 mil. É seguido pelos atuais distritais Daniel Donizet, R$ 353 mil, o ex Bispo Renato, R$ 341 mil Reginaldo Sardinha, R$ 273 mil, Roosevelt Vilela, 165 mil, e Agacial Maia, só R$ 67 mil.

Cobertor pequeno

Como em praticamente todos os partidos, a distribuição do fundo eleitoral está dando encrenca no MDB. Tem até candidato a deputado federal ameaçando abandonar a campanha por conta da cota atribuída a cada um. No caso, porém, a briga é menos pelos valores – pois a média dos desembolsos vem sendo muito maior que a dos demais partidos – e mais pelo desnível entre eles. Para federal, há dois candidatos com verbas inferiores a R$ 50 mil, mas as quantias são elevadas. Por exemplo, o ex-deputado Alírio Neto recebeu até agora R$ 317 mil, Carolina Mourão R$ 328 mil, Jânio Marques R$ 379 mil e Marli Rodrigues R$ 201 mil. O que desperta o olho grande é a verba do presidente regional do partido, Rafael Prudente, que conta com R$ 1,305 milhão.

Cabos que desaparecem

Todo o Setor de Mansões do Lago Norte, em especial os conjuntos mais afastados do Plano Piloto, entrou na Idade das Trevas. E trevas de verdade, daquelas mais que escuras. É que o roubo dos cabos de iluminação passou a ser feito em escala industrial, para venda do material de que são feitos, em especial o cobre. Quadrilhas operam com tranquilidade, tanto assim que, de uma vez só, sumiram os cabos dos conjuntos 10, 11, 12 e parte do 13. Existem casos em que foram repostos, só para serem furtados de novo, cerca de 60 dias depois. Como furtar cabos de iluminação não é coisa que se faça de maneira sub-reptícia, fica óbvio que se trata de desatenção pura e simples.

Pela enfermagem

Presidente do PSD brasiliense e candidato ao GDF, o ex-senador Paulo Octávio esteve na manhã desta quarta-feira, 21 na manifestação do pessoal da enfermagem em defesa do piso nacional da categoria. O protesto foi liderado pelo enfermeiro e distrital Jorge Vianna, candidato à reeleição pelo partido de Paulo Octávio. Os representantes da categoria pedem a viabilização imediata do piso salarial. Ao lado do filho André Kubitschek, que disputa vaga de deputado federal, Paulo Octávio marchou junto com os manifestantes boa parte do percurso. Depois, subiu no trio elétrico e discursou sobre os problemas que o pessoal da enfermagem vêm enfrentando. “Nós estamos aqui pela solidariedade, pela justiça, pelo compromisso que vocês têm. O Brasil avança quanto melhor é a saúde. A vocês, a nossa gratidão pelo que enfrentaram nos últimos dois anos. E a gratidão vem com o respeito e vem com o teto aprovado pelo Governo e pelo Congresso, que o Supremo não pode impedir”, disse. No chão, PO afirmou que o pessoal da enfermagem merece respeito. “Por isso eu estou aqui, dando meu total e irrestrito apoio a cada profissional da saúde”.