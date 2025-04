MDB também organiza os times regionais

Se o PT pode organizar reuniões nas cidades, o MDB também quer ter seus times prontos. Começou, igualmente, por Ceilândia, O presidente regional do partido, Wellington Luiz, que também é presidente da Câmara Legislativa, lançou o projeto MDB Cidades, que teve sua primeira edição no Lions Clube Ceilândia Norte.

Uma atração especial foi a apresentação de novos pré-candidatos, vários deles recém-filiados ao partido. Wellington Luiz avisou que “o MDB está sempre na vanguarda e, quando nos apresentamos à população com novos nomes, mostramos nossa sensibilidade e nosso cuidado com a população do Distrito Federal”.

Para ajudar nisso, inventaram os núcleos MDB Jovem, que já existia, mas estava desativado, e MDB diversidade. O partido já tem pronta uma lista de novos pontos de encontro, sempre levando candidatos que deverão disputar cargos pela primeira vez,