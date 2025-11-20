MDB no contragolpe

De seu lado, O MDB-DF protocolou, no Ministério Público Federal (MPF), uma notícia de fato solicitando investigação sobre suposto uso eleitoral da estrutura da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) pelo presidente da entidade, Ricardo Cappelli. Ele é acusado de transformar a agência, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em plataforma pessoal e político-partidária.

De acordo com o documento assinado pelos advogados Bruno Rangel e Juan Nogueira, houve um salto expressivo nos gastos com publicidade desde a chegada de Cappelli à presidência da ABDI. Em 2022, os investimentos foram de R$ 398.717,19; em 2024, subiram para R$ 4.452.320,85; e, até outubro de 2025, já somavam R$ 9.655.834,09 — um aumento de mais de 2.300% em três anos.

Cappelli evidentemente justifica os investimentos.