Hylda Cavalcanti

[email protected]

Dando continuidade aos encontros que tem promovido em várias cidades, enquanto presidente do diretório do MDB no DF, o deputado distrital Rafael Prudente está mobilizando, nos últimos dias, os eventos do chamado MDB Mulher. Ele realizou encontro com as integrantes desse grupo em Brazlândia na última semana e, mais recentemente, em Taguatinga.

Bancadas

Prudente contou que em todas essas reuniões tem conversado com a comunidade sobre os projetos da legenda para 2022. “O partido está preparado para reeleger o nosso governador e fazer uma grande bancada de deputados distritais e deputados federais, além de um senador. Seremos vitoriosos não apenas pelo discurso, mas pelas grandes entregas feitas pelo MDB à população do DF”, argumentou.

Sobradinho II

Da mesma forma como aconteceu na última semana com o aniversário do Gama, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) comemorou ontem, durante sessão solene, o aniversário de Sobradinho II. A sessão foi realizada de forma excepcional durante a noite, no salão da regional de ensino da cidade.

Origem

A homenagem teve como autores os deputados distritais Eduardo Pedrosa (DEM), Robério Negreiros (PSD), Roosevelt Vilela (PSB) e Reginaldo Sardinha (Avante).

Sobradinho II surgiu nos anos 90, originária do Núcleo Habitacional Sobradinho II. Tornou-se Região Administrativa do DF em 2004.

Alimentos

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou ontem projeto relatado pela senadora Leila Barros (Cidadania-DF) que autoriza laboratórios privados credenciados a fazer análise sobre a qualidade de alimentos e a aplicar punições às empresas produtoras, em caso de irregularidades.

Habilitação

Ao apresentar seu relatório, Leila explicou que a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas) já é habilitada pela Anvisa para realizar essas análises. Conforme estabelece o regimento da Casa, como tramita em caráter terminativo, se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue direto para a Câmara.

Fisioterapia

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) participou ontem da abertura do I Fórum Brasileiro de Lideranças da Fisioterapia e Terapia Ocupacional na sede do Conselho Regional de Fisioterapia da 11a Região DF/GO. O evento tem objetivo de reunir representantes de entidades da categoria de todo o país para discutir a profissão.

Protagonistas

Vianna pediu aos fisioterapeutas e terapeutas uma reflexão sobre formas de valorização e apoio, junto às suas entidades representativas. “Na pós-pandemia, os protagonistas da saúde serão vocês, fisioterapeutas. Vamos, portanto, avançar nas nossas pautas”, enfatizou.

Inquisição

A participação do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, na Câmara, ontem, para explicar sobre projeto enviado pelo Governo ao Congresso e votado na última quinta-feira (8), que retira R$ 600 milhões para a Ciência no país, contou com uma inquisição acirrada do deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF).

Na história

Batista, professor de carreira e com ampla atuação na pauta sobre Educação no Congresso, perguntou ao ministro se ele “não teme ficar para história como o maior exportador de cérebros de todos os tempos” e aproveitou para destacar a importância dos estudos e pesquisas científicas, sobretudo nestes tempos de pandemia.

Apoios

Professor Israel, aliás, recebeu uma saraivada de manifestações de apoio em suas redes sociais nos últimos dias, por eleitores, amigos e políticos diversos, por ter anunciado recentemente, durante entrevista, que é homossexual.

Primeiro

Ele contou que decidiu falar sobre sua orientação por considerar que o Brasil está vivendo um retrocesso grande e, por isso, a neutralidade em relação ao tema “pode parecer conivência”. Passa a ser, assim, o primeiro deputado federal do DF declaradamente homossexual.

Recuperação

O deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) anda bem satisfeito com o início das obras, pela Novacap, de recuperação de passeios públicos na SQS 213 da Asa Sul. O trabalho faz parte do projeto de revitalização das calçadas que dão acesso às quadras e recebeu aporte de emendas parlamentares dele.

Mobilidade

Segundo Sardinha, o investimento para os serviços – de R$ 250 mil – possibilita que os acessos públicos sejam restaurados. “Estamos falando de mais mobilidade, acessibilidade e tranquilidade para a população, o que é essencial. É uma felicidade ter a oportunidade de lutar por essas melhorias”, afirmou.

30 dias

Recentemente a Novacap fez a entrega simbólica das calçadas da 715/915 sul para os moradores, quando o diretor de urbanização do órgão, André Luiz Oliveira Vaz, explicou que nessa primeira etapa serão revitalizados todos os passeios de acesso às quadras. A previsão de conclusão de cada obra é de 30 dias.

Na Ceilândia

O deputado distrital Guarda Janio (Pros) aproveitou a sessão de ontem da CLDF para fazer um apelo aos colegas pelo Parque do Setor O, na Ceilândia, que conforme afirmou, precisa de obras de recuperação e modernização.

Pedido

Guarda Janio pediu aos deputados distritais para que destinassem recursos de suas emendas no Orçamento de 2022 para o projeto e também que ajudassem nos contatos com o governo para desburocratização de serviços diversos na área.

“Destravando”

“Vamos destravar tudo. Esse parque vai beneficiar uma população enorme. A Ceilândia merece ter um parque de ponta, a exemplo dos que já existem em outras cidades do DF. Peço que nos ajudem com emendas, pois precisamos de imediato de recursos para tocar esse projeto”, afirmou.

Responsabilidade

Desembargadores do TJDFT negaram recurso de um supermercado e mantiveram decisão que o condenou a indenizar o dono de uma moto roubada dentro do estacionamento. Os responsáveis pelo estabelecimento ressaltaram que não teriam responsabilidade no caso porque o proprietário da moto tinha visitado o local a serviço de uma empresa e não tinha provado se o furto ocorreu mesmo.

Cuidado

Os desembargadores, no entanto, entenderam que uma vez demonstrados “a entrega da coisa pelo depositante ao depositário” (no caso, o ticket do estacionamento), bem como sua natureza e o caráter temporário e gratuito do serviço prestado, o supermercado “deveria ter tido cuidado e zelo” com a moto, na forma como estabelece o Código Civil.

Reclamação

A deputada distrital Arlete Sampaio (PT), que é médica sanitária, aproveitou a sessão de ontem da CLDF para reclamar mais uma vez do presidente da República Jair Bolsonaro, que continua dizendo que não vai tomar a vacina contra a covid.

“Patético”

“O presidente chegou a ser barrado no jogo do Santos, recentemente, porque não se vacinou e vive rejeitando o imunizante. Temos bons dados sobre redução da taxa de transmissão do Brasil, mas todos sabem que a situação ainda inspira muitos cuidados. É patética essa conduta (de Bolsonaro)”, criticou.