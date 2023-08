MDB brasiliense sob nova direção

O deputado Rafael Prudente transfere a presidência ao distrital Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa

O governador Ibaneis Rocha reuniu nesta quinta-feira, 3, o MDB brasiliense para renovar o comando partidário.

O deputado Rafael Prudente transfere a presidência ao distrital Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa, e o novo secretário geral será o também distrital João Hermeto. Ibaneis explicou o encontro partidário: “debatemos os rumos do nosso partido e traçamos estratégias para impulsionar a economia do Distrito Federal”.

Isso significa, garantiu o governador, que “vamos avançar unidos, construindo um futuro melhor para todos, pois compromisso do MDB é com o progresso e o bem-estar do povo”. Rafael Prudente assumiu a proposta de que houvesse renovação e o governador Ibaneis sacramentou.

A executiva do partido concordou durante a reunião e, por unanimidade, os integrantes da executiva escolheram Wellington Luiz.

“Sempre tive em minha cabeça que tanto partido quanto mandato têm de ser temporários e cumpri essa missão no MDB-DF” avaliou Rafael Prudente. Para ele, “é um peso grande presidir um partido como o MDB e quero dedicar o mandato à população”.

Novo secretário-geral do partido na capital, o distrital João Hermeto assumiu o cargo dizendo que “tenho a missão de fortalecer e manter o partido gigante, como sempre foi”.