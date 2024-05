Mas quem atraiu gente foram mesmo os Bois

Os pets não foram, porém, os únicos animais presentes à sessão da Câmara dos Deputados. E com visual dos mais especiais. A Câmara organizou nesta quarta-feira, 8, uma sessão em homenagem ao Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, e aos Bois Caprichoso e Garantido.

Não é preciso dizer que o Congresso parou, diante de um espetáculo de grande beleza plástica. A sessão contou com as apresentações das duas agremiações e com as presenças dos presidentes dos dois Bois Bumbás que disputam o festival.

Considerado patrimônio cultural do Brasil, o Festival de Parintins terá a sua 57ª edição em junho. Considerada a maior festa folclórica a céu aberto do mundo, o festival acontece no Bumbódromo, uma espécie de super-arena, onde os dois Bois Bumbás se apresentam.