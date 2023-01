Marcha contra o aborto

Em outros meses, também ocorrem em capitais como Madri e cidade do México. É um movimento que se diz “a favor das mulheres e pela vida”

A deputada Bia Kicis embarcou para Washington, com outros parlamentares, entre eles o senador Eduardo Girão, do Ceará, mais Carla Zambelli e Sóstenes Cavalcante, todos da base bolsonarista. Participaram de uma certa “Marcha pela Vida”, evento realizado todo janeiro na capital norte-americana para combater iniciativas que visem liberar o aborto. Este ano fez sua 50ª edição.

Em outros meses, também ocorrem em capitais como Madri e cidade do México. É um movimento que se diz “a favor das mulheres e pela vida”.

A nova edição ganhou uma bandeira nova. É que os Estados Unidos deixaram – como também acaba de fazer o Brasil – o grupo conhecido como Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família, integrado por 31 países sob governos conservadores, como Arábia Saudita, Egito e Polônia, para combater o aborto.

Com Trump

Os militantes norte-americanos precisaram radicalizar ainda mais suas bandeiras. No ano passado, a Suprema Corte aparelhada por Trump reviu a famosa decisão Roe vs. Wade, que legalizou o aborto por lá, e em nova decisão, a Dobbs, deixou a decisão a cargo dos estados.

Os militantes antiaborto, na maioria partidários fervorosos de Trump, querem agora forçar os estados a tomarem medidas cada vez mais drásticas.

Bia Kicis explicou que “a marcha pela vida é o evento mais importante do mundo contra o aborto – e além disso, estamos fazendo conexões muito importantes para o Brasil e o nosso povo”.

É que, de Washington, Bia viajou para a Flórida, onde se reuniu com políticos republicanos de direita e com bolsonaristas brasileiros. Revelou depois que, “só para informação, estou de férias, dedicando esse período para pautas do meu mandato e sem um centavo público”.