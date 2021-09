O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi alvo de críticas e elogios ontem, na avaliação sobre as manifestações

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi alvo de críticas e elogios ontem, na avaliação sobre as manifestações. Os elogios saíram de vários ministros e assessores do Judiciário que repercutiram o pronto atendimento dado por ele ao presidente do STF, Luiz Fux, quando este ligou pedindo para ser reforçada a segurança em frente ao Tribunal.

Celeridade

Ibaneis tem estreitado cada vez mais a relação com os magistrados da mais alta Corte do país que, segundo fontes de tribunais superiores, sempre foi boa. E foi elogiado pela celeridade nas tomadas de decisões em relação à Esplanada dos Ministérios.

Viagem

Por outro lado, circulou entre políticos que acompanharam tanto os atos de apoio ao presidente Bolsonaro como contrários, a informação de que Ibaneis teria viajado para passar o feriado no Piauí. Reclamaram que não era o momento dele sair de Brasília. A Secom do GDF, no entanto, negou. Disse que o governador não arredou o pé daqui.

Atenção

A ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda (PL), que tem sido alvo de especulações sobre estar próxima de deixar o cargo, chamou a atenção durante a solenidade de hasteamento da bandeira, ontem, no Palácio da Alvorada.

Máscara

Flávia e Paulo Guedes foram os únicos ministros presentes que mantiveram o uso da máscara. Ela ganhou a simpatia de várias pessoas que prestaram atenção ao seu gesto – tido como respeitoso ao presidente, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado as normas sanitárias.

Reflexão

O líder do Governo na Câmara Legislativa do DF (CLDF), deputado distrital Hermeto (MDB), aproveitou a data de ontem para fazer uma reflexão junto à população. Ele pediu para que fosse avaliado, no 7 de Setembro, “o quanto cada cidadão está comprometido com o país”.

Brasil livre

“Que sigamos lutando e trabalhando pela manutenção de um Brasil livre e democrático, onde cada um seja respeitado e tratado com dignidade e a certeza de dias melhores. Que nossos ideais sejam de fraternidade e pluralidade”, afirmou.

“Arruaceiros”

A deputada distrital Arlete Sampaio (PT), ao avaliar o balanço dos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro disse que “a Esplanada não comemorou a independência e sim foi tomada por arruaceiros” – em relação às tentativas de retiradas das grades e de se chegar até a Praça dos Três Poderes pelos manifestantes.

Ameaças

Sobre o discurso de Bolsonaro em si, Arlete lembrou que não se falou em acabar com carestia, desemprego, crise hídrica, desmatamento. E sim, sobre ameaças e críticas aos Poderes.

Na frente

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) ficou na linha de frente do chamado Ato dos Excluídos, que reuniu na área em frente à Torre de TV manifestantes dos movimentos populares, num ato contrário ao Governo Federal.

“Dignidade”

“Estamos lutando por um Brasil justo, democrático, soberano e que cuide com dignidade do seu povo”, disse ela. Os manifestantes do ato protestaram ainda contra a proposta de reforma administrativa, as privatizações das estatais e os aumentos de alimentos e combustíveis no país.

Restrição

Outro a se manifestar no feriado, o deputado federal Professor Israel (PV-DF) preferiu destacar a MP publicada pelo Governo Federal, que altera o Marco Civil da Internet para restringir a retirada de conteúdos de redes sociais.

“Basta”

“Precisamos dar um basta. O presidente acaba de alterar mais uma lei em favor de si próprio para continuar sua estratégia de disseminação do ódio e instabilidade entre os Poderes”, enfatizou.

Opções

De forma discreta, mas demonstrando engajamento, parlamentares do DF que apoiam o Governo Federal – casos de Celina Leão (PP-DF), Rodrigo Delmasso (Republicanos), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)) e Fernando Fernandes (Pros-DF), entre outros – se dividiram durante o feriado.

Nas RAs

Alguns participaram da manifestação na Esplanada, outros fizeram a opção de cumprir agendas políticas nas Regiões Administrativas. E houve até quem se dividiu nas duas atividades. Muitos distritais foram vistos em visitas ao Gama, Planaltina, Guará, Águas Claras e Cidade Estrutural.

Já sabe

O advogado André Callegari, que tem clientes importantes do cenário político e foi apontado por advogados e autoridades de Brasília como um profissional que estaria fazendo “bravatas”, afirmou ontem, à Coluna, que já sabe quem é que anda “secretamente” fazendo fofocas contra ele.

Respeito

“Essa pessoa disse que me gabo de ter muita força nos tribunais. Sim, realmente tenho respeito nos tribunais, mas isso é fruto de um trabalho sério e técnico, construído com uma vida acadêmica e mais de 30 anos de advocacia, não de falsas amizades”, destacou.

Bafômetro

Uma decisão recente do TJDFT não foi nada boa para quem for flagrado na rua e se recusar a usar o bafômetro, daqui por diante. A 2ª Turma Criminal do Tribunal considerou que o fato de a pessoa não querer fazer o teste quando abordada por policiais não a impede de ser processada por embriaguez ao volante.

Sinais

No caso em questão, os desembargadores rejeitaram recurso de um réu que queria reverter uma condenação. Os policiais alegaram que apesar de ter evitado o aparelho, o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez como fala embargada, olhos vermelhos levava garrafas e latas de bebida no carro. O depoimento pesou na decisão do juiz.