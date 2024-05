Mais novo partido se instala no DF

A posse da primeira executiva do Partido da Renovação Democrática no Distrito Federal está agendada para o dia 16 de maio na Câmara Legislativa.

Só para lembrar, o PRD é a mais nova encarnação do PTB, partido que já foi conduzido por Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, Ivete Vargas e, mais recentemente, Roberto Jefferson.

Foi forçado a se juntar com o antigo Patriotas porque nenhum dos dois atingiu o quociente eleitoral. Após a fusão, o partido iniciou sua organização nas unidades da federação, especialmente nos Estados onde as eleições municipais são mais acirradas.

Mesmo não havendo eleições municipais no Distrito Federal, já existe um movimento para compor chapas competitivas nas eleições gerais de 2026.

No Distrito Federal, o PRD conta apenas com o distrital Rogério Morro da Cruz. Os demais dirigentes também assumem no dia 16 de maio de 2024, às 19h, no auditório da Câmara Legislativa.