Mais mulheres empregadas

A taxa de desemprego das mulheres brasilienses caiu de 19,4% para 16,9%, redução mais acentuada do que a observada entre os homens, de 14,5% para 13%.

Os 19 mil postos de trabalho gerados no período resultaram em 20 mil desempregadas a menos, considerando que a força de trabalho feminina permaneceu estável em 803 mil pessoas, sendo 667 mil ocupadas e 135 mil desempregadas. Já a força de trabalho masculina era composta por 848 mil pessoas, sendo 737 mil ocupados e 110 mil desempregados em 2022.

Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, o IPEDF, e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. O setor de Serviços ainda concentra cerca de 80% das ocupadas, enquanto o Comércio e reparação e a Indústria de transformação absorviam por volta de 15% e 2,5%, respectivamente. Na Construção se encontravam por volta de 20% dos homens ocupados.

Salário sobe mais que dos homens

No que diz respeito ao rendimento médio do trabalho principal, o aumento da remuneração feminina foi acima da masculina no período analisado, embora ainda seja inferior: R$ 3.446 para R$ 3.560, crescimento de 3,3% para as mulheres; R$ 4.541 para R$ 4.604, acréscimo de 1,4% para os homens.

O emprego privado com carteira assinada e o trabalho autônomo registraram os maiores aumentos no rendimento médio das ocupadas (10,7% e 12,5%, respectivamente), enquanto o setor público apresentou queda de 4,9%.