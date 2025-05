Mais deputados

O assunto está em análise na Câmara desde o ano passado. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o Congresso pode revisar, até 30 de junho deste ano, o número de parlamentares por Estado na Casa, com base nos dados populacionais mais atualizados.

No entanto, o Supremo havia determinado que a revisão deveria ser feita conforme o Censo Demográfico de 2022, mantendo o número total de 513 deputados — o que não foi seguido. O texto aprovado pela Câmara ontem é um substitutivo do relator, deputado Damião Feliciano (União-PB), para um projeto da deputada Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha.

Quais estados ganhariam novas vagas?

Conforme o texto relatado por Damião Feliciano (União-PB), os estados que ganhariam novas vagas são:

Pará (4);

Santa Catarina (4);

Amazonas (2);

Mato Grosso (2);

Rio Grande do Norte (2);

Paraná (1);

Ceará (1);

Goiás (1);

Minas Gerais (1).

Quanto custará o aumento?

O relator do projeto afirmou que, segundo a Direção-Geral da Câmara, a criação das novas vagas “gerará impacto anual de aproximadamente R$ 64,6 milhões”.

Nova composição

Como a CNN mostrou, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participou da articulação da proposta.

Ele defendia aumentar em ao menos 14 cadeiras a composição da Casa, ampliando as bancadas das unidades que tiveram aumento populacional, mas sem diminuir a bancada dos estados que tiveram reduções populacionais.

Dessa forma, a Câmara passaria a ter pelo menos 527 deputados, e não 513.

