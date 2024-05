Mais acenos para Damares

O Dia Internacional da Família, data pouco comemorada no Brasil, passou no dia 15 de maio, mas uma festa neste dia 27 ofereceu à vice-governadora Celina Leão nova oportunidade de aproximação com a senadora Damares Alves, em tese grande amiga, mas sempre citada como eventual postulante ao Palácio do Buriti nas eleições de 2026.

Quem organizou a festa foi o secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, no Salão da Família, no Setor Comercial Sul.

Além dele, um dos principais oradores foi o ex-deputado federal brasiliense Robson Rodovalho. Detalhe é que todos eles são evangélicos, embora de denominações diferentes.

Rodovalho é bispo da Sara Nossa Terra e Delmasso pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, que já o elegeu distrital.