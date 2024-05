Maioria da bancada do DF na oposição

Seis dos oito deputados que compõem a bancada do Distrito Federal votaram com a oposição no veto à Lei das Fake News. O veto, só para lembrar, foi aposto pelo então presidente Jair Bolsonaro como uma reação ao Tribunal Superior Eleitoral, acusando o projeto de representar censura, à mídia, mas também às redes sociais. Votaram contra o veto, posição do governo Lula, os deputados Érika Kokay e Reginaldo Veras. A favor, com a oposição, ficaram Rafael Prudente, Bia Kicis, Alberto Fraga, Fred Linhares, Gilvan Máximo e Júlio César Ribeiro.

Já a manutenção das saidinhas de presos, derrubando veto de Lula, não teve o voto de qualquer dos senadores brasilienses. Leila Barros não votou, enquanto Izalci Lucas e Damares Alves ficaram contra o veto – e contra o governo. Na Câmara, repetiram-se as posições da Câmara: contra a saidinha ficaram Bia, Fraga, Fred, Julio César e Gilvan, com apenas Erika e Veras a favor. Rafael Prudente não votou.