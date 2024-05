Brasília será a sede do maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight, que acontecerá de forma gratuita no dia 25 de maio. Além de enaltecer o esporte, o objetivo é arrecadar doações de alimentos e água potável para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha durante a conclusão de obras em Vicente Pires, como a Avenida Misericórdia e a implantação de rede de drenagem da região da Colônia Agrícola Samambaia. Ibaneis registrou que obras da dimensão que transformaram Vicente Pires não são feitas sem o apoio e o entendimento da população.

“E agora não será diferente, porque nós vamos fazer a última etapa de uma cidade que se constituiu a partir de uma invasão, onde as pessoas vieram morar porque acreditavam que ia ser regularizada e hoje, graças ao trabalho da Terracap, está efetivamente sendo regularizada”, avaliou.