Luta pela autonomia

Estreando como deputado federal, o ex-distrital brasiliense Rafael Prudente, nesta quarta-feira, 18, acusou os parlamentares que apoiam a proposta de emenda constitucional da federalização da Segurança Pública do Distrito Federal de “não conhecerem de fato a realidade de nossa cidade”.

Afinal, declarou Rafael Prudente, “o DF não é apenas a área central, como a Esplanada dos Ministérios, a Asa Sul e a Asa Norte”. Na verdade, explicou o deputado eleito, “são 35 regiões administrativas que precisam de um trabalho eficiente de toda a Polícia Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiros”.

Por isso, ele assumiu o que chama de “meu compromisso com o Distrito Federal: combateremos no Congresso Nacional todo e qualquer projeto que seja maléfico à nossa cidade e prejudique nossa autonomia”, como evidentemente é a proposta de acabar com o Fundo Constitucional.

Os perigos da federalização

O senador brasiliense Izalci também alertou sobre os riscos da federalização, afirmando que isso implica riscos não só para a segurança pública também na perda de recursos para educação e saúde. Em reunião com representantes da Polícia Civil do Distrito Federal, entre eles.

Cláudia Alcântara, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF, Izalci disse que, “diante da defasagem salarial dos policiais civis que se estende há mais de uma década, somada à diminuição gradativa do efetivo, a boa notícia, segundo o senador, é que o Fundo Constitucional prevê recursos que podem e devem resolver essas e outras demandas mais que justas para a instituição”.